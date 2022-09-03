Хабенский отменил несколько спектаклей МХТ из-за Украины, где "каждый день гибнут люди"

Хабенский стал худруком МХТ им. Чехова в конце октября прошлого года, сменив на этом посту Сергея Женовача.

Спустя месяц он представил планы театра на два будущих сезона, анонсировав постановки Дмитрия Крымова, Константина Богомолова, Евгения Писарева и Марины Брусникиной. В августе театр сообщал, что в сентябре состоится премьера спектакля "Омон Ра" по первому роману Виктора Пелевина.

Пока неизвестно, какие именно спектакли Хабенский уберет из репертуара. В ноябре он говорил, что юбилейный 125-й сезон театр откроет премьерой Богомолова "Оптимистическая трагедия".

Что в других театрах

В пятницу журнал "Театр" написал об отмене спектаклей режиссера Крымова в московских театрах. По данным издания, театрам городского подчинения поступило распоряжение отменить показы всех его постановок - изменения репертуара уже отражены в афише Театра имени Пушкина, "Мастерской Петра Фоменко", "Школы современной пьесы" и "Школы драматического искусства".

Отмены не коснулись федеральных театров - в частности, в афише МХТ им. Чехова и Театра Наций постановки стоят до сих пор, подчеркивал журнал. Крымов 25 февраля приехал в Филадельфию ставить "Вишневый сад" и не вернулся в Россию - он говорил, что в ближайшее время возвращаться не считает возможным.

В августе Большой театр отстранил режиссера Александра Молочникова от постановки опер "Франческа да Римини" Рахманинова и "Флорентийская трагедия" Цемлинского, премьеры которых были запланированы в новом сезоне. Гендиректор театра Владимир Урин сделал это после того, как группа политиков от "Справедливой России" включила фамилию Молочникова в список "агентов иностранного влияния" из-за его спектаклей, где он не поддержал вторжение в Украину.

Издание News.ru утверждало, что об отстранении режиссера Урин отчитался в письме депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову.