Видео ⟩ Инженер F1 собрался работать сварщиком в Кандаве

Компания Abas Engineering, которая в основном производит грили и коптильни, год назад объявила конкурс на вакансию сварщика. Менеджер компании Гундар Индриксон был удивлен, увидев заявку Стивена Хартли среди других резюме - Стивен работал в F1 с 1973 года и мастерил магниевые детали для шестиколесной формулы P34 Tyrrell. Позже он также разрабатывал детали для автомобилей McLaren.

Стивен впервые посетил Латвию в 2001 году и вскоре поселился в Риге, а с 2011 года живет в Тукумсе. Поскольку он не любит толп и шума Лондона, Латвия - идеальное место, чтобы насладиться простором и жить простой жизнью.

Это было целью Стивена, когда он подавал резюме в местную компанию. Сварщиком он не устроился, но под его руководством Abas Engineering, работает над созданием прототипов небольших электромобилей. Сам инженер близок к ретро-стилю, поэтому электромобиль сочетает в себе фордовскую раму с картинговыми деталями и 40-вольтовый электродвигатель. Маленькая машинка идеальна для детей ростом от 110 до 150 сантиметров, имеет два режима, самый быстрый из которых 45 километров в час.

Изначально эти мини-самокаты задумывались как игрушки, но в процессе работы стало понятно, что такие автомобили можно использовать более широко. В настоящее время создаются первые опытные образцы, чтобы Abas Engineering могла понять, в каком направлении двигаться дальше. Чтобы узнать почему ведущему передачи особенно понравился последний прототип ретро-электромобиля без крыши, и каковы планы компании по завоеванию США, смотрите новый выпуск шоу!

Видео: Передача Ātruma cilts на латышском языке

Статья написана в сотрудничестве с LMT Viedtelevīziju.