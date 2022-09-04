Путешественник из России пытался попасть в Эстонию по чужому паспорту

По данным Управления погранслужбы ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска Ивангород: он ехал в Нарву на рейсовом автобусе и предъявил чужой паспорт.

В отношении путешественника возбудили уголовное дело о попытке незаконного пересечения государственной границы.

"Решением Кингисеппского городского суда в отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток с содержанием в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кингисеппскому району", - говорится в сообщении ведомства.