Человек с чужим паспортом пытался пересечь российско-эстонскую границу, но вместо Эстонии оказался в изоляторе в Кингисеппском районе Ленинградской области, передает Rus.Postimees со ссылкой на 47news.
Путешественник из России пытался попасть в Эстонию по чужому паспорту
Путешественник из России пытался попасть в Эстонию по чужому паспорту
По данным Управления погранслужбы ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска Ивангород: он ехал в Нарву на рейсовом автобусе и предъявил чужой паспорт.
В отношении путешественника возбудили уголовное дело о попытке незаконного пересечения государственной границы.
"Решением Кингисеппского городского суда в отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток с содержанием в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кингисеппскому району", - говорится в сообщении ведомства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!