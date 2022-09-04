Обама получил главную телевизионную награду "Эмми"

Обаму наградили за роль рассказчика в эпизоде "Мир чудес". Пятисерийное шоу, в котором представлены национальные парки со всего мира, создано продюсерской компанией Барака и Мишель Обамы Higher Ground.

Соперниками Обамы в номинации "Выдающийся рассказчик" были телеведущий Дэвид Аттенборо, актриса Люпита Нионго, сценарист Карим Абдул-Джаббар и комик Уолтер Камау Белл.

Теперь у Обамы есть не только две премии "Грэмми", но и "Эмми". Обама получил "Грэмми" за две аудиокниги: "Смелость надежды" и "Мечты моего отца", записанные по его мемуарам.

Барак Обама - второй президент США в истории, получивший премию "Эмми". Первым в 1956 году стал Дуайт Эйзенхауэр - тогда он ещё занимал должность президента США. Он получил специальную награду совета управляющих "Эмми" за то, что провел первую телевизионную пресс-конференцию в 1955 году.

Премия "Эмми" - американский эквивалент "Оскара" в области телевидения.