Семь новых фильмов о женщинах, которые стоит посмотреть

На "Золотого льва" претендует также драма "Сент-Омер" ("Sain Omer") французского режиссера Элис Диоп, сделавшей себе имя в качестве режиссера-документалиста. Ее дебютный художественный фильм рассказывает историю двух женщин - беременной писательницы Рамы (сыграла Кайли Кагаме) и студентки из Сенегала Лоранс Коли (сыграла Гуслага Маланда), обвиняемой в убийстве 15-месячной дочери, оставленной на пляже во время прилива. Наблюдая за судом над детоубийцей в Сент-Омер, небольшом рыночном городке на севере Франции, 30-летняя писательница переживает глубокую личную драму и задумывается о своей роли будущей матери. Сюжет фильма представляет собой современную версию древнегреческого мифа о Медее, которую пытается рассказать писательница Рама, а также затрагивает тему расизма в Европе.

"Целиком и полностью": каннибал ищет себя

Американо-итальянскую мелодраму и фильм ужасов "Целиком и полностью" ("Bones and all") снял режиссёр Лука Гуаданьино по мотивам книги для взрослых американки Камиллы де Анджелис. Оставшись без матери, 16-летняя главная героиня Марен Йерли отправляется в путешествие, чтобы найти отца, которого она не знала, а также в поисках себя: она хочет понять, почему ей нужно убивать и есть людей, которых она любит. "Это очень романтичная история о невозможности любви и, тем не менее, о ее необходимости. Даже в экстремальных обстоятельствах", - поделился режиссер в одном из интервью, добавив, что исполнители главных ролей обладают "блестящей аурой", чтобы передать романтичное чувство. В главных ролях - Тейлор Рассел и Тимоти Шаламе.