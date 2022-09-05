Сухие волосы, усталость, нарушения сна и боли в суставах - чего не хватает организму?

Важно как можно больше омега-3 жирных кислот получать с пищей. Рекомендуется дважды в неделю включать в меню жирную рыбу, хотя бы раз в неделю есть вегетарианские блюда, приготовленные из бобовых, тыквы, добавлять в салаты рапсовое, тыквенное или ореховое масло, и выбирать горсть грецких орехов в качестве перекуса. "К сожалению, опыт показывает, что в Латвии слишком мало едят рыбу", - говорит ассистент фармацевта Apotheka Агнесе Юрса. "В свою очередь, омега-3 жирные кислоты, которые мы получаем из орехов, семян и бобовых, усваиваются организмом гораздо медленнее, потому что альфа-линолевая кислота сначала должна преобразоваться в EPS и DHS".

Те, кто понимает, что не может обеспечить организм необходимым количеством омега-3 с помощью питания, имеют другую возможность получить незаменимые жирные кислоты с пищевыми добавками, которые можно купить в аптеке. "Омега-3 жирные кислоты в продуктах питания в основном встречаются в виде триглицеридов (TG), фосфолипидов (PL) и свободных жирных кислот (FFA), а предлагаемые в аптеке препараты омега-3 будут содержать как натуральные, так и синтетические формы омега-3, кроме того препараты можно приобрести в жидком виде (рыбий жир) и в капсулах. "Если принимать в день один грамм омега-3 жирных кислот, этого достаточно для защиты человека от аллергии, метаболического синдрома; а более высокие дозы до двух граммов омега-3 в день рекомендуется принимать в ситуациях, когда в организме развился активный воспалительный процесс, например, человек страдает артритом или воспалительным заболеванием кишечника. При этом исследования утверждают, что доза омега-3 жирных кислот до пяти граммов в день может считаться безопасной и хорошо переносимой", - подчеркивает ассистент фармацевта Apotheka Агнесе Юрса. Единственное, что следует отметить - нельзя ставить знак равенства между одним граммом рыбьего жира и одним граммом омега-3 жирных кислот. На два грамма рыбьего жира в среднем приходится всего один грамм омега-3 жирных кислот.