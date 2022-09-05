В парке Победы начат демонтаж бассейна

Также продолжается демонтаж конструкций возвышения вокруг основания памятника.

Как агентство LETA узнало в Рижской думе, в настоящее время к концу подходит демонтаж технических помещений в комплексе памятника, а также начаты работы по демонтажу бассейна.

Как сообщалось, обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной, без значительных происшествий, однако четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции

Видео дрона государственной полиции, на котором показано падение обелиска:

В течение последних дней начаты 27 процессов административного нарушения и три ведомственные проверки за нарушения правил пилотирования дронов. В целом за эти дни нарушения совершили 20 пилотов дронов.

Полиция и вечером 25 августа в парке Победы работала в усиленном режиме:

Полиция с партнерскими службами контролирует ситуацию на территории парка Победы и в целом оценивает ее как мирную с отдельными инцидентами, которые быстро были устранены, не допуская их дальнейшего развития, говорится в сообщении полиции.

Люди, собравшиеся вечером 23 августа возле памятника в Пардаугаве: