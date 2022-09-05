В Пардаугаве, в парке Победы, начался демонтаж бассейна памятника, заметило агентство LETA.
В парке Победы начат демонтаж бассейна
Также продолжается демонтаж конструкций возвышения вокруг основания памятника.
Как агентство LETA узнало в Рижской думе, в настоящее время к концу подходит демонтаж технических помещений в комплексе памятника, а также начаты работы по демонтажу бассейна.
Как сообщалось, обстановка в парке Победы во время демонтажа стелы памятника была спокойной, без значительных происшествий, однако четыре человека были задержаны за неподчинение требованиям полиции
Видео дрона государственной полиции, на котором показано падение обелиска:
В течение последних дней начаты 27 процессов административного нарушения и три ведомственные проверки за нарушения правил пилотирования дронов. В целом за эти дни нарушения совершили 20 пилотов дронов.
Полиция и вечером 25 августа в парке Победы работала в усиленном режиме:
Полиция с партнерскими службами контролирует ситуацию на территории парка Победы и в целом оценивает ее как мирную с отдельными инцидентами, которые быстро были устранены, не допуская их дальнейшего развития, говорится в сообщении полиции.
Люди, собравшиеся вечером 23 августа возле памятника в Пардаугаве:
При продолжении оставшегося процесса демонтажа развалин и в дальнейшем государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией продолжит осуществлять надзор за общественным порядком и безопасностью и находится в "высокой готовности реагировать на любую ситуацию".
Как сообщалось, 25 августа завершился демонтаж памятника - примерно в 16:43 обелиск пал. Таким образом, от монумента остались лишь обломки.
Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. При демонтаже памятника использовался метод дробления. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.
После того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено, и к руинам памятника невозможно подойти.
Люди 25 августа наблюдают за демонтажем обелиска:
Видео Госполиции, где наблюдаются демонтаж обелиска:
Видео TVNET с моментом падения обелиска:
Видео очевидца с демонтажем обелиска:
Видеоролик Рижской муниципальной полиции, в котором виден демонтаж обелиска крупным планом: