Вслед за «Навальным», программа "Балтийской жемчужины" пополнилась еще одним фильмом, в котором участвуют важные политические фигуры. Фильм "Время Армагеддона" известного кинорежиссера Джеймса Грэя получивший одни из самых высоких рейтингов на прошедшем Каннском кинофестивале вошел в программу "Балтийской жемчужины". Причем тут Рейган и Трамп логично спросите вы?
Рейган, Трамп и "время Армагеддона" в программе "Балтийской жемчужины"
Режиссер Джеймс Грэй возвращает нас в Америку 80-х, в свои юные годы, когда по коридорам привилегированного частного колледжа бегал его одноклассник - рыжий вихрастый Дональд, а артист Рональд Рейган, баллотировался в президенты и предостерегал страну о надвигающемся нравственном Армагеддоне.
Сам Дональд в фильме лишь упоминается, но его старшая сестра Марианна Трамп (в исполнении Джессики Честейн) и отец Фред Трамп (Джон Дил) держат в страхе не только учеников, но и весь попечительский совет школы.
В то время как юный Дональд, доводит учителей физкультуры и греческого, еще не предполагая, что станет преемником Рейгана, обычных американцев волнует не столько приближающийся моральный апокалипсис, сколько ядерное противостояние двух сверхдержав. Это не сходит с первых полос газет, об этом все время говорят родители и обсуждают в местной булочной. Что ж, sex, drugs & rock’n’roll закончился, господа, наступает время Армагеддона!
Зрители благодарно погружаются в атмосферу Нью-Йорка 80-х: яркий, многослойный мегаполис, воспетый Вуди Алленом, с бурлением толпы, суетой и гулом машин.
Именно там, в самом сердце Лонг-Айленда, в многоголосой еврейской семье, в окружении любящих родственников и жестких правил общественной морали живет главный герой - Пол Графф.
Это глубоко личная история потомков иммигрантов, бежавших от еврейских погромов на Украине, об их стремлении к американской мечте, о важности семьи, традиций и "республиканских ценностях".
Удобно думать, что наше лавирование в бурном море компромиссов всегда ограничено нравственным фарватером. Но мир несовершенен, и маленькие грехи повседневной жизни, безобидные уловки и незначительные предательства приводят к непредсказуемым последствиям. И родители, желающие лучшей участи для своих детей, иногда, непреднамеренно, делают это за счет чужих. Собственно фильм об этом, о нас и об обстоятельствах, толкающих нас на те или иные поступки.
В фильме снималась блистательная актерская команда: Энтони Хопкинс, Энн Хэтэуэй, Джереми Стронг, Джессика Честейн и другие.
А учитывая то, что официальная премьера "Время Армагеддона" перенесена на позднюю осень, фильм вступает в "оскаровскую" гонку и кинокритики делают ставки, получит ли Энтони Хопкинс очередную статуэтку.
Единственный показ фильма "Время Армагеддона" 23 сентября в кинотеатре Splendid Palace в программе фестиваля "Балтийская жемчужина". Билеты еще можно приобрести в кассе кинотеатра или на сайте bilešuserviss.
Фильм обезоруживающе красив, величественен и нетороплив. Великолепно снятая, наполненная особой поэтической иронией, блистательная драма с головокружительным актерским составом – подарок искушенному мыслящему зрителю.
Это действительно острая, тревожная история подробно воссоздает не только внешнюю атмосферу, но и пронзительное очарование давно и безвозвратно исчезнувшего времени, когда утрата нравственных критериев и моральных ценностей приравнивалась ко "времени Армагеддона".
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