Рейган, Трамп и "время Армагеддона" в программе "Балтийской жемчужины"

Именно там, в самом сердце Лонг-Айленда, в многоголосой еврейской семье, в окружении любящих родственников и жестких правил общественной морали живет главный герой - Пол Графф.

Это глубоко личная история потомков иммигрантов, бежавших от еврейских погромов на Украине, об их стремлении к американской мечте, о важности семьи, традиций и "республиканских ценностях".

"Время Армагеддона" Фото: Пресс-фото

Удобно думать, что наше лавирование в бурном море компромиссов всегда ограничено нравственным фарватером. Но мир несовершенен, и маленькие грехи повседневной жизни, безобидные уловки и незначительные предательства приводят к непредсказуемым последствиям. И родители, желающие лучшей участи для своих детей, иногда, непреднамеренно, делают это за счет чужих. Собственно фильм об этом, о нас и об обстоятельствах, толкающих нас на те или иные поступки.

В фильме снималась блистательная актерская команда: Энтони Хопкинс, Энн Хэтэуэй, Джереми Стронг, Джессика Честейн и другие.

А учитывая то, что официальная премьера "Время Армагеддона" перенесена на позднюю осень, фильм вступает в "оскаровскую" гонку и кинокритики делают ставки, получит ли Энтони Хопкинс очередную статуэтку.

Единственный показ фильма "Время Армагеддона" 23 сентября в кинотеатре Splendid Palace в программе фестиваля "Балтийская жемчужина". Билеты еще можно приобрести в кассе кинотеатра или на сайте bilešuserviss.

Фильм обезоруживающе красив, величественен и нетороплив. Великолепно снятая, наполненная особой поэтической иронией, блистательная драма с головокружительным актерским составом – подарок искушенному мыслящему зрителю.

Это действительно острая, тревожная история подробно воссоздает не только внешнюю атмосферу, но и пронзительное очарование давно и безвозвратно исчезнувшего времени, когда утрата нравственных критериев и моральных ценностей приравнивалась ко "времени Армагеддона".

"Время Армагеддона" Фото: Пресс-фото