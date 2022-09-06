В этом вопросе не все так однозначно.
Что может случиться с организмом, если отказаться от обеда?
Издание "Чемпионат" разбиралось в теме вместе с Ириной Юзуп, кандидатом медицинских наук, врачом интегративной, превентивной и конвенциональной медицины и нутрициологом.
Обед для каждого человека - это в первую очередь индивидуальный прием пищи: он может быть в разное время, в разном виде и объеме. Но главное, что стоит запомнить каждому: важны все приемы пищи, а еще важнее то, из чего они состоят.
Что случится, если вы решите отказаться от обеда, к примеру, на месяц?
1. Вероятнее всего, вы будете испытывать сильное чувства голода - вплоть до самого ужина, а это, в свою очередь, может вызвать переедание. Организму будет хотеться "чего-нибудь сладенького" или вредного. Перекус в виде (и преобладание) углеводов в течение месяца может привести к скачку инсулина в крови и даже к инсулинорезистентности.
2. Если раньше в обеде были белковые продукты, то, вероятнее всего, за месяц человек сможет довести себя до дефицита белка, гомоцистеина и других важных аминокислот. Также за это время может снизиться показатель гемоглобина и уровня железа в крови. Из-за длительного перерыва (непривычного для вас) может развиться гастрит.
3. Может развиться молочница. При условии, если вы самопроизвольно откажетесь от обеда и не замените прием пищи дополнительной нутриентной поддержкой.
Однако все вышеуказанные синдромы относятся только к редким случаям, когда человек привык есть один и тот же обед из одинакового набора продуктов каждый день в одно и то же время. И только при длительной нехватке такого приема пищи, отмечает "Чемпионат". Издание также пишет: в принципах питания важны регулярность и достаточность нутриентов для нормальной работы организма.
Кроме того, важно слушать свой организм, свои предпочтения и регулярно проверять нехватку микроэлементов, витаминов, аминокислот и других нутриентных составляющих, чтобы вовремя скорректировать их баланс.
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