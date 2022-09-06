Что может случиться с организмом, если отказаться от обеда?

Издание "Чемпионат" разбиралось в теме вместе с Ириной Юзуп, кандидатом медицинских наук, врачом интегративной, превентивной и конвенциональной медицины и нутрициологом.

Обед для каждого человека - это в первую очередь индивидуальный прием пищи: он может быть в разное время, в разном виде и объеме. Но главное, что стоит запомнить каждому: важны все приемы пищи, а еще важнее то, из чего они состоят.

Что случится, если вы решите отказаться от обеда, к примеру, на месяц?

1. Вероятнее всего, вы будете испытывать сильное чувства голода - вплоть до самого ужина, а это, в свою очередь, может вызвать переедание. Организму будет хотеться "чего-нибудь сладенького" или вредного. Перекус в виде (и преобладание) углеводов в течение месяца может привести к скачку инсулина в крови и даже к инсулинорезистентности.