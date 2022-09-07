Иностранец в рабстве у латышских фермеров. "Путешествия Сэма" - "дикая" черная комедия

Внешне фактурен и главный герой (до этого Янссенса легче всего можно было увидеть во франко-бельгийском триллере "Выжившая"), однако ему катастрофически не хватает стройности образа - начиная с психологии и логики персонажа, заканчивая блеклостью на фоне остальных героев. Сэм, несмотря на изменения ближе к финалу, в своей внешней "нормальности" оказывается просто тоскливым, притом - глуповатым, медлительным и раздражающим в этом мире языческого хаоса. И в то, что таковой и являлась цель авторов, верится с трудом.

Видео: Трейлер фильма "Путешествия Сэма"

Посыл же фильма, несмотря на многие затронутые темы - смешение цивилизации и первобытности, возвращение к корням, уничтожение личности, - для многих так и останется загадкой. Этим фильм оказывается похож не на привычные "обработанные" сказки, знакомые каждому из нас с детства, а на их пугающие, гротескные и полные насилия первоисточники - где сестры Золушки калечат себя, чтобы подошла туфелька, а мачеху Белоснежки в финале заставляют "плясать в раскаленных железных башмаках, пока та не падает замертво". Отличие очевидно - если страшные варианты и представляют интерес для современного человека - то чисто научный, антропологический.

Вердикт

"Путешествия Сэма", согласно собственно сюжету, - фильм достаточно стихийный, "дикий" и многим именно поэтому покажется просто дурным анекдотом. Впрочем, если вы падки на недосказанность и предпочитаете делать за создателей часть их работы - в новом фильме Карапетяна у вас явно получится найти кое-что для себя.