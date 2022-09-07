Автор культового фильма про рижских гопников "Люди там" Айк Карапетян выпустил новую работу - черную комедию "Путешествия Сэма" (Sema ceļojumi) с бельгийским актером Кевином Янссенсом и... говорящим поросенком. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с фильмом и накануне премьеры рассказывает, чем он особенен и почему вновь повторил привычную для латвийского кино ошибку.
Иностранец в рабстве у латышских фермеров. "Путешествия Сэма" - "дикая" черная комедия
Оценка: ⭐⭐⭐
"Путешествия Сэма"/Sema ceļojumi
Латвия, Бельгия, 2022
Черная комедия, драма, фантасмагория
Режиссер: Айк Карапетян
В ролях: Кевин Янссенс, Лаура Силиня, Айгар Вилимс
Иностранец Сэм (бельгийский актер Кевин Янссенс) в поисках отца добирается до глухой латвийской деревеньки, где попадает в плен к местным свиноводам. Иноземца приковывают к цепи, при этом им начинает интересоваться крестьянская дочь, а помочь спланировать побег предлагает... местный говорящий поросенок.
Режиссер Айк Карапетян (самой известной его работой остается остросоциальный дебют "Люди там") впервые за десять лет кинотворчества прибег к помощи соавтора - да еще какого! Сценарий фильма помогал создавать россиянин Александр Родионов, наиболее известный сотрудничеством с Валерией Гай Германикой ("Все умрут, а я останусь", "Да и да") и Борисом Хлебниковым ("Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь"). Кстати, и для Родионова работа в латвийском кино оказалось не в новинку - в 2011 году при его содействии появилась незабываемая "Крутая Колка" (Kolka Cool) Юриса Пошкуса.
Фабула же "Путешествий Сэма", наполненная призраками отечественной хтони, у некоторых вызовет аналогии с близнецами-братьями "Святилищем" Фолкнера и "Грузом 200" Балабанова, особенно учитывая пугающий "городских" образ каннибалообразных деревенских жителей и их возмутительно спокойное отношение к насилию. Но зря. Новый фильм Карапетяна хоть и черная, но все-таки комедия, сказка для взрослых, как он сам представляет себя уже на афише. Этому амплуа соответствует и убаюкивающий закадровый голос, будто бы объясняющий ребенку (зрителю) скрытые мотивы действий героев. Объяснения оказываются не лишними - иначе весомая часть сюжета так и осталась бы загадкой. Но обо всем по порядку.
Главный герой Сэм, попадающий в латвийскую деревеньку (до боли узнаваемые, даже ностальгические пейзажные кадры) в поисках отца, образно говоря, на самом деле ищет дом или родину. Что символично - о происхождении самого Сэма практически ничего неизвестно - он даже отказывается назвать страну, откуда приехал. Все, что можно понять по одному на него взгляду - человек это не местный, чужой. Впрочем, именно им начинает интересоваться дочь местного животновода, а после и он сам - посадив на цепь в амбаре с любимыми свиньями.
Именно здесь и практически до конца фильма логику необходимо на время отключить
(равно как и во многих сказках - здесь это уподобление совершенно уместно). Кто-то воспримет это за чистую монету и уместный, даже удачный прием, остальным же придется мириться с "мягкой силой" фильма, который словно пытается оправдать "сказочностью" свои несовершенства - натянутость, неестественность действий главного героя и общее игнорирование привычных киношных конструкций.
Фильм будто бы призывает зрителей в соавторы - додумать происходящее, самостоятельно отыскать недостающие звенья логики, но найдутся ли настолько альтруистические посетители кино - вопрос сложный.
Чем же "Путешествия Сэма" хороши, притом хороши исключительно - так это второплановыми актерскими работами. Карапетян подбирает артистов во многом по их фактурности, внутренней энергетике, которую так любит камера. Особенно в этом смысле выразителен Нормунд Гриестиньш в роли чудаковатого антагониста - мелкого беса. Хороши и другие герои, вплоть даже до эпизодических, но достичь высот Гриестиньша не по силам, кажется, даже более опытным артистам.
Внешне фактурен и главный герой (до этого Янссенса легче всего можно было увидеть во франко-бельгийском триллере "Выжившая"), однако ему катастрофически не хватает стройности образа - начиная с психологии и логики персонажа, заканчивая блеклостью на фоне остальных героев. Сэм, несмотря на изменения ближе к финалу, в своей внешней "нормальности" оказывается просто тоскливым, притом - глуповатым, медлительным и раздражающим в этом мире языческого хаоса. И в то, что таковой и являлась цель авторов, верится с трудом.
Видео: Трейлер фильма "Путешествия Сэма"
Посыл же фильма, несмотря на многие затронутые темы - смешение цивилизации и первобытности, возвращение к корням, уничтожение личности, - для многих так и останется загадкой. Этим фильм оказывается похож не на привычные "обработанные" сказки, знакомые каждому из нас с детства, а на их пугающие, гротескные и полные насилия первоисточники - где сестры Золушки калечат себя, чтобы подошла туфелька, а мачеху Белоснежки в финале заставляют "плясать в раскаленных железных башмаках, пока та не падает замертво". Отличие очевидно - если страшные варианты и представляют интерес для современного человека - то чисто научный, антропологический.
Вердикт
"Путешествия Сэма", согласно собственно сюжету, - фильм достаточно стихийный, "дикий" и многим именно поэтому покажется просто дурным анекдотом. Впрочем, если вы падки на недосказанность и предпочитаете делать за создателей часть их работы - в новом фильме Карапетяна у вас явно получится найти кое-что для себя.
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