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"Внимание, проверка оповещения!" Минобороны продолжает рассылать сообщения

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"Внимание, проверка оповещения!" Минобороны продолжает рассылать сообщения
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Пришедшее от Министерства обороны СМС
Пришедшее от Министерства обороны СМС Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг 8 сентября, в период с 8:00 до 20:00 в сотрудничестве с операторами мобильной связи во время учений будет проведено оповещение жителей Латвии с помощью СМС.

Отправление СМС состоится в сотрудничестве с операторами мобильной связи - LMT, Bite, Tele2, а также с Государственной пожарно-спасательной службой.

Напомним, что такие же СМС были отправлены на телефоны пользователей LMT, Bite и Tele2 вчера, 7 сентября. Это, в частности, привело к сбою в работе сайта sargs.lv. Цель этого мероприятия - проверить систему оповещения жителей Латвии в кризисных ситуациях.

Жителям отправляются сообщения от Sargs.lv с таким содержанием: "Внимание, проверка оповещения! Знай, как действовать в кризисной ситуации, и ознакомься с буклетом 72-часовой готовности на сайте www.sargs.lv/72h. Министерство обороны".

Как сообщалось, с понедельника, 5 сентября, по 9 октября в Латвии проходит осенний этап цикла военных учений Namejs 2022.

Целью осеннего этапа учений является дальнейшее совершенствование системы командования Национальными вооруженными силами, укрепление взаимодействия между подразделениями, проверка и совершенствование системы снабжения, процедур интеграции воздушных, морских и наземных операций путем осуществления тактической подготовки частей и штабов к действиям в гибридных и конвенционных конфликтных ситуациях.

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