В среду, 7 сентября, в системе оповещения Министерства обороны (МО) возникла небольшая проблема: некоторое время не работала домашняя страница sargs.lv, отмечает TVNET.
В системе оповещения Минобороны произошел сбой - не работал сайт sargs.lv
В настоящее время сайт снова доступен и работает.
Уже сообщалось, что в среду и четверг, 7 и 8 сентября в период с 8:00 до 20:00 в сотрудничестве с операторами мобильной связи во время учений будет проведено оповещение жителей Латвии с помощью СМС.
Отправление СМС состоится в сотрудничестве с операторами мобильной связи - LMT, Bite, Tele2, а также с Государственной пожарно-спасательной службой.
Жителям будут отправлены сообщения от Sargs.lv с таким содержанием: "Внимание, проверка оповещения! Знай, как действовать в кризисной ситуации, и ознакомься с буклетом 72-часовой готовности на сайте www.sargs.lv/72h. Министерство обороны".
Как сообщалось, с понедельника, 5 сентября, по 9 октября в Латвии проходит осенний этап цикла военных учений Namejs 2022.
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