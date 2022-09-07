В системе оповещения Минобороны произошел сбой - не работал сайт sargs.lv

В настоящее время сайт снова доступен и работает.

Уже сообщалось, что в среду и четверг, 7 и 8 сентября в период с 8:00 до 20:00 в сотрудничестве с операторами мобильной связи во время учений будет проведено оповещение жителей Латвии с помощью СМС.

Отправление СМС состоится в сотрудничестве с операторами мобильной связи - LMT, Bite, Tele2, а также с Государственной пожарно-спасательной службой.

Жителям будут отправлены сообщения от Sargs.lv с таким содержанием: "Внимание, проверка оповещения! Знай, как действовать в кризисной ситуации, и ознакомься с буклетом 72-часовой готовности на сайте www.sargs.lv/72h. Министерство обороны".

Как сообщалось, с понедельника, 5 сентября, по 9 октября в Латвии проходит осенний этап цикла военных учений Namejs 2022.