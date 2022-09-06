Улетевший в Дрейлини попугай Арчи погиб. Хозяева думают, что его хотели увезти в Юрмалу

Как в истории с жако Бароном, который улетел на день раньше. Всего за несколько часов с момента попадания в руки людей, нам предложили его выкупить. Когда мы приехали в надежде, что это наш, мы отказались, но предложили взять на передержку, пока ищем хозяев, так как у нас была клетка и корм. Не все могут поселить птицу у себя в комнате на несколько дней. А через пару часов птицу уже увезли в Лиелварде новые хозяева. По горячим следам настоящие хозяева в эту же ночь успели догнать и вернуть птицу. Мы не успели.

Тот кто нашел, ничего не написал в интернете. Птицу увезли и скорее всего при выгрузке из машины ему удалось вырваться и улететь. Летают жако домашние на короткие расстояния и в темноте не видят, скорее всего долетел до воды, уставший упал и утонул.

В дневное время этого бы не произошло. Это наша версия.

Чувство вины, что недосмотрели, и наша горечь безграничны. Если бы птица осталась тут, определенно все могло быть иначе.

Те, кто смело принимает в свой дом животных - вы огромные молодцы, представьте, что это чей-то ребенок, основная задача вернуть ребенка домой! Если не можете оставить у себя, обязательно откликнется тот, кто может взять на передержку пока идет поиск хозяина! Не увозите с места поимки далеко, не отдавайте чужим людям, не продавайте, помните, это чей-то ребенок и он очень хочет вернуться домой! Повесьте объявление на ss, Facebook, оставьте свой номер в ближайших домах.

Люди, которые хотят взять взрослую найденную птицу с рук - вы рискуете испортить жизнь и себе и питомцу, вы ничего о нем не знаете, ни о возрасте, ни о повадках и его состоянии здоровья, многие понятия не имеют об уходе и других аспектах содержания птиц, особенно крупных. Часто новые владельцы пытаются передать птицу дальше уже через 2-3 месяца, и таких кочующих я встречала немало".