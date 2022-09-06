На прошлой неделе в социальных сетях распространялось объявление о поиске попугая жако по имени Арчи - 20 августа он улетел из дома в Дрейлини, хозяева за его поимку обещали вознаграждение в размере 500 евро, однако даже такая большая сумма не помогла спасти птице жизнь. Как сообщила хозяйка Арчуши, попугай погиб.
Улетевший в Дрейлини попугай Арчи погиб. Хозяева думают, что его хотели увезти в Юрмалу
Приводим текст сообщения хозяйки попугая Наталии, опубликованный в Facebook:
"У нас печальные новости. Наша птица погибла, судя по признакам в тот же день или максимум на следующий. Утонувшего жако нашли в Лиелупе на пляже 26 числа. Люди сфотографировали кольцо и похоронили птицу.
К сожалению, до нас эта информация шла долго, и мы жили надеждой.
Еще 3 дня мы верили, что на кольце номер заводчика (так писали на чешских форумах), но послали запрос в Dabas Aizsardzības Pārvalde и там подтвердили, что с таким номером только одна птица в Латвии. Окольцованные птицы, завозимые в Латвию, регистрируются в базе данных, об их гибели также надо сообщать, чтобы снять с учета. Наш к сожалению был единственным с таким номером и то, во что мы не хотели верить до последнего, сегодня оказалось правдой.
Мы все понимаем, что птица сама за день или два не могла преодолеть расстояние в 30 км. По нашей версии, Арчуша был найден и пойман почти сразу где-то поблизости, и кто-то хотел его увезти в Юрмалу.
Как в истории с жако Бароном, который улетел на день раньше. Всего за несколько часов с момента попадания в руки людей, нам предложили его выкупить. Когда мы приехали в надежде, что это наш, мы отказались, но предложили взять на передержку, пока ищем хозяев, так как у нас была клетка и корм. Не все могут поселить птицу у себя в комнате на несколько дней. А через пару часов птицу уже увезли в Лиелварде новые хозяева. По горячим следам настоящие хозяева в эту же ночь успели догнать и вернуть птицу. Мы не успели.
Тот кто нашел, ничего не написал в интернете. Птицу увезли и скорее всего при выгрузке из машины ему удалось вырваться и улететь. Летают жако домашние на короткие расстояния и в темноте не видят, скорее всего долетел до воды, уставший упал и утонул.
В дневное время этого бы не произошло. Это наша версия.
Чувство вины, что недосмотрели, и наша горечь безграничны. Если бы птица осталась тут, определенно все могло быть иначе.
Те, кто смело принимает в свой дом животных - вы огромные молодцы, представьте, что это чей-то ребенок, основная задача вернуть ребенка домой! Если не можете оставить у себя, обязательно откликнется тот, кто может взять на передержку пока идет поиск хозяина! Не увозите с места поимки далеко, не отдавайте чужим людям, не продавайте, помните, это чей-то ребенок и он очень хочет вернуться домой! Повесьте объявление на ss, Facebook, оставьте свой номер в ближайших домах.
Люди, которые хотят взять взрослую найденную птицу с рук - вы рискуете испортить жизнь и себе и питомцу, вы ничего о нем не знаете, ни о возрасте, ни о повадках и его состоянии здоровья, многие понятия не имеют об уходе и других аспектах содержания птиц, особенно крупных. Часто новые владельцы пытаются передать птицу дальше уже через 2-3 месяца, и таких кочующих я встречала немало".
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