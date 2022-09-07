Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. При чем здесь Михалков?

Напомним, Манский сейчас проживает в Латвии. Ранее в интервью Ксении Собчак документалист рассказал, что сначала он купил в Риге красивую квартиру с камином в старом доме. Но постепенно понял, что в ней жить холодно. Кроме того, квартира была маленькая. Тогда пять лет назад Манский стал искать другую квартиру в Риге. На этот раз они с дочерью уже были более привередливыми. Новая жилплощадь находилась "в отдалении от Домской площади". Получилось купить не совсем там, где хотели. Но новая квартира понравилась им сразу. Кроме того, в здании расположен гараж, есть просторная терраса с видом на город. Ксения заметила, что здание достаточно современное и не скажешь, что в нем живет известный российский режиссер-документалист.