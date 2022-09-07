МВД России объявило в розыск режиссера-документалиста Виталия Манского. Об этом сообщает Афиша.Daily.
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. При чем здесь Михалков?
"Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе министерства.
О какой статье идет речь, не сообщается.
Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что режиссер Никита Михалков написал на Манского заявление, обвинив его в клевете по части 2 статьи 128.1 УК РФ.
Поясняется, что поводом написать заявление для Михалкова стало интервью Манского Собчак, которое он дал в Риге в 2022 году, где документалист заявил, что на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85 процентов бюджета".
На вопрос корреспондента "Осторожно Media", делают ли это для того, чтобы он точно не вернулся в Россию, Манский ответил: "Мне уже 100 раз прямо говорили. Теперь решили действовать".
Напомним, Манский сейчас проживает в Латвии. Ранее в интервью Ксении Собчак документалист рассказал, что сначала он купил в Риге красивую квартиру с камином в старом доме. Но постепенно понял, что в ней жить холодно. Кроме того, квартира была маленькая. Тогда пять лет назад Манский стал искать другую квартиру в Риге. На этот раз они с дочерью уже были более привередливыми. Новая жилплощадь находилась "в отдалении от Домской площади". Получилось купить не совсем там, где хотели. Но новая квартира понравилась им сразу. Кроме того, в здании расположен гараж, есть просторная терраса с видом на город. Ксения заметила, что здание достаточно современное и не скажешь, что в нем живет известный российский режиссер-документалист.
Виталий Манский является президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь". Среди его наиболее известных картин - "Еврейское счастье", "Тело Ленина", "Горбачев. После империи", "Ельцин. Другая жизнь", "Путин. Високосный год" и "Родные".
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