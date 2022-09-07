В возрасте 104 лет умерла старейшая актриса Латвии Хильда Жигуре

Хильда Жигуре провела свою творческую жизнь в Латвийском театре кукол. Только редкому артисту дан такой подарок судьбы - от основания театра провести в нем всю свою славную жизнь, наполненную столькими сценическими успехами. Более того, Хильда Жигуре с самого начала существования театра называла кукол своими.

Старший брат актрисы, писатель и переводчик Янис Жигурс, в начале Второй мировой войны работал диктором на Латвийском радио, а затем стал главным редактором детских программ. По мере усиления боевых действий Янис Жигурс вместе с сестрами Хильдой и Эрной и другими известными деятелями культуры эвакуировался в Астрахань. Мир театра был не чужд Хильде Жигуре, еще до войны она освоила азы актерского мастерства на латвийских драматических курсах (1936-1938). В 1942 году, будучи беженцем в Иваново, под эгидой Художественного ансамбля ЛССР Жигурсы вместе с поэтессой Мирдзой Кемпе и другими представителями латышской интеллигенции создали ансамбль кукол, который уже в 1944 году получил статус официального театра. Тогда появилась возможность вернуться в Латвию. Янис Жигурс стал директором вновь созданного театра, Мирдза Кемпе - ​​художественным руководителем, а Хильда Жигуре - одной из ведущих актрис. Всю свою творческую жизнь она провела в театре - с момента его основания до 1986 года, когда ушла на заслуженный отдых.