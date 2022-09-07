6 сентября в возрасте 104 лет скончалась старейшая актриса Латвии Хильда Жигуре, сообщается на странице Латвийского театра кукол в Facebook.
В возрасте 104 лет умерла старейшая актриса Латвии Хильда Жигуре
В 1967 году Хильде Жигуре было присвоено почетное звание заслуженной артистки сцены ЛССР. Много лет Жигуре носила звание старейшей актрисы Латвии.
Хильда Жигуре провела свою творческую жизнь в Латвийском театре кукол. Только редкому артисту дан такой подарок судьбы - от основания театра провести в нем всю свою славную жизнь, наполненную столькими сценическими успехами. Более того, Хильда Жигуре с самого начала существования театра называла кукол своими.
Старший брат актрисы, писатель и переводчик Янис Жигурс, в начале Второй мировой войны работал диктором на Латвийском радио, а затем стал главным редактором детских программ. По мере усиления боевых действий Янис Жигурс вместе с сестрами Хильдой и Эрной и другими известными деятелями культуры эвакуировался в Астрахань. Мир театра был не чужд Хильде Жигуре, еще до войны она освоила азы актерского мастерства на латвийских драматических курсах (1936-1938). В 1942 году, будучи беженцем в Иваново, под эгидой Художественного ансамбля ЛССР Жигурсы вместе с поэтессой Мирдзой Кемпе и другими представителями латышской интеллигенции создали ансамбль кукол, который уже в 1944 году получил статус официального театра. Тогда появилась возможность вернуться в Латвию. Янис Жигурс стал директором вновь созданного театра, Мирдза Кемпе - художественным руководителем, а Хильда Жигуре - одной из ведущих актрис. Всю свою творческую жизнь она провела в театре - с момента его основания до 1986 года, когда ушла на заслуженный отдых.
Хильда Жигуре принадлежит к "золотому поколению" кукольников, заложивших основы профессионального кукольного театрального искусства в Латвии. Как и все те, кто "заболел" этим искусством, Хильда стремилась узнать как можно больше о вновь открытой отрасли и изучить все технические нюансы кукольного дела. Ее мастерство с годами стало настолько виртуозным, что несколько поколений кукольников продолжали черпать в ней вдохновение и знания.
Уже с первых сезонов работы в театре Хильда Жигуре стала одной из ведущих актрис труппы. Об этом свидетельствуют крупные и ответственные роли - Буратино ("Золотой ключик" А. Толстого, 1953), Черная Мать ("Золотой конь" Райниса, 1955) и другие.
В галерее персонажей, сыгранных Хильдой Жигуре, было немного романтичных принцесс или сломленных суровой жизнью героинь. Она была темпераментным создателем характеров - Спридитис, Пайя ("Спридитис" А. Бригадере, 1957, 1961 "Майя и Пайя", 1964), баронесса ("Бесы" Р. Блауманиса, 1969), Швейк ("Швейк", "Швейк на фронте" Й. Гашека, 1974, 1975), Агата ("И снова Пиф..." А. Скутулиса и П. Шеньхофа , 1983) и др.
Творчество и талант Хильды Жигуре всегда ценились как отечественной публикой, так и друзьями театра кукол на фестивалях кукольного искусства в бывшем СССР и за рубежом, частым гостем которых был тогдашний Государственный театр кукол ЛДСР. Рецензии показывают, что ее тонкую игру заметили и местные театральные критики.
Выражаем соболезнования родным и близким!
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