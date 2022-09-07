Зеленский: "Европа - не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает"

На прошлой неделе члены Европейского союза (ЕС) договорились приостановить действие соглашения 2007 года об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России, что означает, что консульский сбор для россиян при оформлении шенгенских виз вырастет с 35 до 80 евро. Кроме того, увеличатся сроки оформления и выдачи виз, а также число необходимых для визы документов.

Зеленский отметил, что это еще не полный запрет на выдачу виз, но этот шаг уже демонстрирует гражданам России, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своей страны против Украины и Европы.

"Не следует легкомысленно относиться к тому, что русские пропагандисты могут до сих пор находиться в европейских странах и лгать каждый день в сводках и репортажах из столиц европейских стран. Врать в Европе! Унижать Европу! И еще находясь в Европе. Это абсурд, который необходимо немедленно остановить", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что "уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов, а Европа - не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает".