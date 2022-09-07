Что следует учитывать при покупке подержанного автомобиля?

Сайт GOBankingRates собрал экспертные рекомендации, которые сделают покупку подержанного автомобиля более безопасной и привлекут внимание покупателей к тому, насколько продавец честный.

Акт технического осмотра автомобиля

Всегда нужно спрашивать у продавца акты технического осмотра автомобиля.

Специалисты говорят, что должна быть указана история транспортного средства - сколько владельцев было у машины. Чем меньше владельцев, тем лучше, ведь стиль вождения у каждого человека разный, а это может сказаться на техническом состоянии автомобиля.

Хорошо обслуживаемый автомобиль сохранит производительность двигателя и долговечность машины.

Утечка жидкости

Установите автомобиль на ровном асфальте и дайте ему поработать 10 минут. Это позволит откачать все жидкости в автомобиле. После этого на автомобиле следует немного проехать и проверить, нет ли под ним пятен жидкости. Если жидкости разного цвета, то это явно нехороший знак.

Шины и ходовая часть

Это одна из важнейших частей машины, ведь она отвечает за сцепление с дорогой.