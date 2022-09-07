Любой человек, который хочет купить подержанный автомобиль, должен быть осторожен, чтобы его не обманули. Иностранные автоэксперты составили несколько рекомендаций, чтобы покупка подержанного автомобиля стала безопасной.
Что следует учитывать при покупке подержанного автомобиля?
Сайт GOBankingRates собрал экспертные рекомендации, которые сделают покупку подержанного автомобиля более безопасной и привлекут внимание покупателей к тому, насколько продавец честный.
Акт технического осмотра автомобиля
Всегда нужно спрашивать у продавца акты технического осмотра автомобиля.
Специалисты говорят, что должна быть указана история транспортного средства - сколько владельцев было у машины. Чем меньше владельцев, тем лучше, ведь стиль вождения у каждого человека разный, а это может сказаться на техническом состоянии автомобиля.
Хорошо обслуживаемый автомобиль сохранит производительность двигателя и долговечность машины.
Утечка жидкости
Установите автомобиль на ровном асфальте и дайте ему поработать 10 минут. Это позволит откачать все жидкости в автомобиле. После этого на автомобиле следует немного проехать и проверить, нет ли под ним пятен жидкости. Если жидкости разного цвета, то это явно нехороший знак.
Шины и ходовая часть
Это одна из важнейших частей машины, ведь она отвечает за сцепление с дорогой.
Перед покупкой подержанного автомобиля специалисты рекомендуют проверить, не повреждены ли колеса автомобиля, так как это может свидетельствовать о проблемах с подвеской или рулевым управлением автомобиля. Вы также должны убедиться, что протектор шин соответствует всем нормам и что с ними безопасно двигаться.
Рекомендуется проверить давление в шинах, так как это может свидетельствовать о плохом обслуживании автомобиля или утечке жидкостей. Важно, чтобы все четыре шины были одного производителя, иначе они могут по-разному вести себя на дороге.
Ремонт машины
Если вы заметили неравномерные зазоры между разными частями кузова автомобиля, это может свидетельствовать о том, что автомобиль ранее побывал в дорожно-транспортном происшествии. Соответственно, в будущем это может начать проявляться и вызывать проблемы.
Цвет
По мере старения автомобиля на его кузове появляются различные царапины и вихревые следы. Тем не менее лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть однородным. Если нет, то, скорее всего, это скрывает различные дефекты кузова.
Также специалисты уделяют много внимания осмотру выхлопов, пробега, ржавчины на днище автомобиля, фар, а также других мелочей, которые могут оказаться важными.
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