Во вторник, 6 сентября, в малом зале концертного зала Splendid Palace с благотворительным стендапом выступили комики Ирина Приходько и Эд Мацаберидзе. Разогревал зрителей рижский комик, участник объединения Riga Stand Up Александр Гузенко.
"Диктатура едет за мной": как Приходько и Мацаберидзе шутили в Риге о культуре, любви и сексе
Около двух часов Ирина Приходько и Эд Мацаберидзе рассказывали до слез забавные истории из личной и супружеской жизни. Делились проблемами, откровениями, обращались к залу, делали остроумные замечания и сравнивали различные культуры.
Ирина и Эд сразу признались, что приехали в Латвию из Турции. Для Эда латвийская погода стала настоящим сюрпризом, но напомнила по своей сути Питер, а вот его коллега сразу дала понять, что может шутить и на легкие политические темы.
"Кто не знает, я из Беларуси. Я родилась в Беларуси. Мое первое слово было "инфляция". Да, я родилась там и много лет там жила. Но, к сожалению, Беларусь - это диктатура. И шесть лет назад я переехала в Москву", - начала свое выступление Ирина Приходько.
На слова о Москве зал отреагировал смехом, а дальше комикесса продолжила свое выступление и объяснила, что теперь ее дом - это Турция: "Кто не знает, в Турции могут посадить за репост. Знаете, что мне кажется? Мне кажется, я еду, а диктатура едет за мной".
Украинский шоумен и телеведущий, актер сериала "Сладкая жизнь" Эдуард Мацаберидзе охотно рассказывал о своих наблюдениях из семейной жизни, шутил о 20 годах в счастливом браке и делился откровенниями. То и дело он обращался с вопросами к залу, саркастично комментировал, порой даже дерзко - но в жанре стендапа это позволительно, да и вечер был строго "18+", а публика одобрительно смеялась и хлопала в ответ.
Мацаберидзе уморительно рассказывал и о своих приключених в Египте - зал охотно ему поддакивал. Ну а Ирина покорила аудиторию своим юмором с типичными историями для женщин. Это были рассказы о мужчинах, свадьбах, первом поцелуе, сексе и похудении. Конечно, такой человек, как Приходько, которая участвовала в массе телевизионных проектов (Stand Uр на ТНТ, "Прожарка на ТНТ4" и др.), не мог не очаровать "суровых" латвийцев в вечер понедельника.
Публика в зале громко аплодировала, смеялась в голос, выкрикивала одобрительные слова, и было понятно, что люди не пожалели, что пришли сегодня!
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