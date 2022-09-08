"Диктатура едет за мной": как Приходько и Мацаберидзе шутили в Риге о культуре, любви и сексе

Около двух часов Ирина Приходько и Эд Мацаберидзе рассказывали до слез забавные истории из личной и супружеской жизни. Делились проблемами, откровениями, обращались к залу, делали остроумные замечания и сравнивали различные культуры.

Ирина и Эд сразу признались, что приехали в Латвию из Турции. Для Эда латвийская погода стала настоящим сюрпризом, но напомнила по своей сути Питер, а вот его коллега сразу дала понять, что может шутить и на легкие политические темы.

"Кто не знает, я из Беларуси. Я родилась в Беларуси. Мое первое слово было "инфляция". Да, я родилась там и много лет там жила. Но, к сожалению, Беларусь - это диктатура. И шесть лет назад я переехала в Москву", - начала свое выступление Ирина Приходько.