Пабрикса обвиняют в сексизме из-за призыва в Службу гособороны - что происходит?

"На самом деле у нас с этим вопросом все, я считаю, очень-очень хорошо. У нас один из самых высоких процентов женщин вообще в армии в странах НАТО. У нас это не так, что мы придумываем отговорки, чтобы не брать женщин. Это неправда.

Но необходимо ли призывать всех женщин в армию? Я считаю, что нет, в этом нет необходимости. Мы не знаем, как справиться с мужчинами призывного возраста, которые придут. Если к нам придут еще и женщины, это количество удвоится. Что мы будем делать?

Мы же не будем создавать женские батальоны, это время прошло, и оно никогда больше не вернется. Есть огромное количество армий, где женщины воюют, им уже разрешено воевать в военных, в боевых подразделениях. Не все так однозначно, не все там хорошо. Но, в принципе, этот процесс идет, и этот процесс неизбежен, происходят изменения в обществе. Это все-таки люди примут, и это будет само собой разумеющимся. Должно пройти какое-то время, пока это произойдет. Пока же я считаю, что работа с этой частью населения на добровольной основе будет совершенно достаточной", - считает Раев.