Министр обороны Артис Пабрикс на заседании правительства заявил, что боевая единица, состоящая наполовину из женщин, не будет достаточно эффективна, что, ожидаемо, вызвало волну негодования в социальных сетях.
Пабрикса обвиняют в сексизме из-за призыва в Службу гособороны - что происходит?
Что случилось?
Началось все с того, что на заседании правительства во вторник, 6 сентября, министр образования Анита Муйжниеце (представитель партии "Консервативные") спросила у Пабрикса, почему Служба государственной обороны (СГО) обязательна только для мужчин.
"Видите ли, если нам нужна боевая единица специального назначения, которая сможет максимально конкурентно быть лучше других боевых единиц, то, если бы мы воспользовались принципом "50% мужчин, 50% женщин" или еще что-то такое, то мы бы сделали единицу, которая ничего не может сделать", - ответил Пабрикс.
Реакция общества
Такое заявление вызвало шквал негодования в социальных сетях.
Dienā, kad @AttistibaiPar stāsta, ka šis ir viņu izcilais MP kandidāts, @Pabriks pasaka ŠO. Liberāļi? Kurš sevi kaut mazliet cienošs liberālis balsos par A/Par Vidzemes, Latgales, Zemgales sarakstu? Liek smagi padomāt par Rīgas un Kurzemes sarakstiem. Ja droši kopā, tad kopā. pic.twitter.com/PfVByUAcBs— Jānis Uplejs | Jannsi (@janis_uplejs) September 6, 2022
В день, когда "Для развития/За!" рассказывает, что это их отличный кандидат на пост премьер-министра, Пабрикс говорит ЭТО. Либералы? Какой хоть сколько-то уважающий себя либерал будет голосовать за видземский, латгальский и земгальский списки "Для развития/За!"? Это заставляет серьезно подумать и о списках Риги и Курземе. Если уверенно вместе, то вместе.
Utterly outraged by incredibly sexist statement - that if women and “others” would join men in army it would become pointless, not able to do anything - from the Latvian deputy prime minister of defence @Pabriks #Equality #sexism pic.twitter.com/U2aAh6ltcT— Ieva Dubova (@ievadubova) September 7, 2022
Крайне возмущена невероятно сексистским заявлением о том, что если женщины и "другие" присоединятся к мужчинам в армии, это станет бессмысленным, ни на что не способным - от министра обороны Латвии Пабрикса.
Laikam @Pabriks labpràtàk sev apkàrt redzètu tikai stiprus vîriešus. Taču viñš palaidīs garàm, piemèram, manu skolasbiedreni,kura dienè jau sen-izcila stratèģe un pro. Bet nav pareizie dzimumorgáni viņai,ministra pràt. Nevarēs pretendēt uz specvienību. https://t.co/ZmkAtiy0f2— Ieva Alberte (@AlberteIeva) September 7, 2022
Наверное, Пабрикс с большим удовольствием видел бы вокруг себя только сильных мужчин. Однако он упустил, например, мою одноклассницу, которая служит уже давно - отличная стратег и профессионал. Но нет правильных половых органов у нее, по мнению министра. Не может претендовать на спецподразделение.
Es, kas masē sirdi tāpat kā kolēģi vīrieši.— Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) September 6, 2022
Es, kas var izdarīt vairāk par kolēģiem vīriešiem situācijā, kad pacients jau ir miris, bet mēs nepiekrītam un viņu atgriežam.
Es, kas svina drēbēs (smagi!) intubēju četrrāpus.
Es esmu sieviete.
Un es varu daudz vairāk par @Pabriks https://t.co/zbIqp3p8lB
Я, которая массирует сердце так же хорошо, как коллеги-мужчины.
Я, которая может сделать больше, чем коллеги-мужчины в ситуации, когда пациент уже мертв, а мы не смиряемся и возвращаем его обратно.
Я, которая в свинцовой одежде (тяжело!) интубирую на четвереньках.
Я - женщина.
И я могу много больше, чем Пабрикс.
Another LV post - if you want a misogynist as PM, vote AP and Pabriks.— Tom Schmit (@Educ_in_Latvia) September 7, 2022
Еще один пост про Латвию - если вам нужен премьер-министр мизогин, голосуйте за "Для развития/За!" и Пабрикса.
Ответ Пабрикса
Пабрикс попытался объяснить свое видение ситуации.
Visa pamatā ir efektivitāte un spēja izpildīt normatīvus, nevis stingra dzimuma proporcionalitāte. Latvijā konsekventi pieaug sieviešu skaits militārajā jomā, turpināsim arī radīt labvēlīgu vidi, lai šis skaitlis augtu.— Artis Pabriks (@Pabriks) September 6, 2022
В основе всего лежит эффективность и способность выполнять нормативы, а не строгая половая пропорциональность. В Латвии последовательно растет число женщин в военной сфере, продолжим также создавать благоприятную среду, чтобы это число продолжало расти.
Он также сравнил Латвию с другими странами Европы.
Armijas pamatuzdevums ir maksimāla kaujasspēja un efektivitāte. Līdztiesības princips šeit ir pakārtots. Tapēc arī Somijā dienests ir obligāts tikai vīriešiem. Jūs taču Somiju neuzskatiet par “ necivilizētu” valsti. Bet tās sievietes, kuras šeit jūtas nelīdztiesīgas, aicinu ZS.— Artis Pabriks (@Pabriks) September 6, 2022
Основной задачей армии является максимальная военная боеспособность и эффективность. Принцип равенства здесь в подчинении. Поэтому и в Финляндии служба является обязательной только для мужчин. Вы же не считаете Финляндию “нецивилизованной” страной. Но тех женщин, которые чувствуют себя неравноправными, приглашаю в Земессардзе.
Ответ на ответ
Впрочем, выступающих за полное равноправие такой ответ не устроил.
Ja gribat maksimāli efektīvu specvienību, tad taisiet iestājpārbaudījumus, nevis obligātā kārtā uzņemat visus vidusskolniekus. No tikko no skolas sola izņemtiem vīriešiem arī nekas efektīvs nesanāks. Puse no viņiem maratonu nevar un nevarēs noskriet.— ak, Toms (@ak_Toms_) September 7, 2022
Если хотите максимально эффективные спецподразделения, то сделайте вступительные испытания, а не в обязательном порядке принимайте всех старшеклассников. У мужчин, только выпустившихся из школы, ничего эффективного не получится. Половина из них марафон не может и не сможет пробежать.
Jūs aizvien nesaprotat, laikam, par ko ir sašutums, pat ar laika distanci. Līdztiesība ir viena lieta, saprotu, ka Jūsu atbildība par armijas funkcionēšanu, taču apgalvot, ka sievietes neko nevar ir spļāviens sejā, pirmkārt, jau tām sievietēm, kuras dienē.— Baiba Prancane (@prancane) September 6, 2022
Вы до сих пор не понимаете, с чем связано возмущение, даже с прошествием времени. Равноправие - это одно дело, я понимаю, что вы отвечаете за функционирование армии, но утверждать, что женщины ничего не могут - это плевок в лицо, прежде всего, тем женщинам, которые служат.
Впрочем, были и те, кто разделил точку зрения министра.
Domāju, ka vienkārši jāpaskaidro, kas ir militārais dienests, un kādas funkcijas tajā jāveic. Tad lai komentētāji/as un kūdītāji/as izlemj, cik tas sievietēm piemērots un nepieciešams. Protams, virkni uzdevumu sievietes var un dara lieliski, bet ne visus un visas.— Uldis Skudra (@UldisSkudra) September 7, 2022
Я думаю, что надо просто объяснить, что такое военная служба, и какие функции в ней должны быть выполнены. Тогда пусть комментаторы/ки и подстрекатели/льницы решают, насколько это женщинам подходит и необходимо. Конечно, ряд задач женщины могут и делают замечательно, но не все задачи и не все женщины.
Комментарий Национальных вооруженных сил
Агентству LETA Национальные вооруженные силы (НВС) рассказали, что в армии Латвии сейчас 16% солдат-женщин. И это, в том числе, люди, работающие в поле - саперы, водители самоходных гаубиц, командиры минометных расчетов. Кроме того есть инструктор по парашютному спорту, командир корабля и пулеметчик.
"Согласно принципу гендерного равенства, женщины могут занимать любую должность в НВС, если соответствуют критериям, установленным для этой должности, и могут профессионально выполнять свои обязанности по конкретной специальности", - заявили в НВС.
При этом, в НВС признали, что женщины в боевых частях в основном выполняют административные функции - работают в сфере снабжения и охраны, где физические требования не столь высоки.
В НВС рассказали и о конкретных физических проверки. Тесты состоят из пяти испытаний.
- отжимание от пола 60 раз за две минуты;
- упражнение на пресс 60 раз за две минуты;
- подтягивание на перекладине 12 раз за один подход;
- заплыв на 1500 метров за 50 минут;
- десятикилометровый кросс за 50 минут.
Это минимальные требования, на следующий этап - базовый курс подготовки бойцов. - с большей вероятностью попадают те, кто показал лучшие результаты.
НВС сообщили, что были женщины, которые проходили упомянутые пять испытаний. Однако, с момента восстановления независимости ни у кого из них получилось впоследствии пройти курс базовой боевой подготовки, который включает в себя множество серьезных физических и интеллектуальных упражнений каждый день в течение нескольких месяцев.
Мнение других экспертов
В программе "Кто вам платит?/Дебаты" о службе в армии женщин подискутировали и депутат Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!") с полковником запаса НВС Игорем Раевым ("Объединенный список").
"Если мы хотим современную концепцию этой службы, то почему мы изначально сразу исключили женщин? Мы выбрали такую традиционную модель. Мне кажется, что здесь в какой-то мере быстрее можно набрать необходимое число людей. <..> Если бы мы чуть шире, более активно подходили к тому, что многие девушки тоже в наши дни хотят иметь все технические навыки, которые дает современная армия", - уверена Голубева.
Раев не против службы женщин в армии, но критически относится к самой идее обязательного призыва.
"На самом деле у нас с этим вопросом все, я считаю, очень-очень хорошо. У нас один из самых высоких процентов женщин вообще в армии в странах НАТО. У нас это не так, что мы придумываем отговорки, чтобы не брать женщин. Это неправда.
Но необходимо ли призывать всех женщин в армию? Я считаю, что нет, в этом нет необходимости. Мы не знаем, как справиться с мужчинами призывного возраста, которые придут. Если к нам придут еще и женщины, это количество удвоится. Что мы будем делать?
Мы же не будем создавать женские батальоны, это время прошло, и оно никогда больше не вернется. Есть огромное количество армий, где женщины воюют, им уже разрешено воевать в военных, в боевых подразделениях. Не все так однозначно, не все там хорошо. Но, в принципе, этот процесс идет, и этот процесс неизбежен, происходят изменения в обществе. Это все-таки люди примут, и это будет само собой разумеющимся. Должно пройти какое-то время, пока это произойдет. Пока же я считаю, что работа с этой частью населения на добровольной основе будет совершенно достаточной", - считает Раев.
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