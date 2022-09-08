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Пабрикса обвиняют в сексизме из-за призыва в Службу гособороны - что происходит?

rus.tvnet.lv
Пабрикса обвиняют в сексизме из-за призыва в Службу гособороны - что происходит?
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Служащие в Национальных вооруженных силах женщины.
Служащие в Национальных вооруженных силах женщины. Фото: Latvijas armija

Министр обороны Артис Пабрикс на заседании правительства заявил, что боевая единица, состоящая наполовину из женщин, не будет достаточно эффективна, что, ожидаемо, вызвало волну негодования в социальных сетях.

Что случилось?

Началось все с того, что на заседании правительства во вторник, 6 сентября, министр образования Анита Муйжниеце (представитель партии "Консервативные") спросила у Пабрикса, почему Служба государственной обороны (СГО) обязательна только для мужчин.

"Видите ли, если нам нужна боевая единица специального назначения, которая сможет максимально конкурентно быть лучше других боевых единиц, то, если бы мы воспользовались принципом "50% мужчин, 50% женщин" или еще что-то такое, то мы бы сделали единицу, которая ничего не может сделать", - ответил Пабрикс.

Реакция общества

Такое заявление вызвало шквал негодования в социальных сетях.

В день, когда "Для развития/За!" рассказывает, что это их отличный кандидат на пост премьер-министра, Пабрикс говорит ЭТО. Либералы? Какой хоть сколько-то уважающий себя либерал будет голосовать за видземский, латгальский и земгальский списки "Для развития/За!"? Это заставляет серьезно подумать и о списках Риги и Курземе. Если уверенно вместе, то вместе.

Крайне возмущена невероятно сексистским заявлением о том, что если женщины и "другие" присоединятся к мужчинам в армии, это станет бессмысленным, ни на что не способным - от министра обороны Латвии Пабрикса.

Наверное, Пабрикс с большим удовольствием видел бы вокруг себя только сильных мужчин. Однако он упустил, например, мою одноклассницу, которая служит уже давно - отличная стратег и профессионал. Но нет правильных половых органов у нее, по мнению министра. Не может претендовать на спецподразделение.

Я, которая массирует сердце так же хорошо, как коллеги-мужчины.
Я, которая может сделать больше, чем коллеги-мужчины в ситуации, когда пациент уже мертв, а мы не смиряемся и возвращаем его обратно.
Я, которая в свинцовой одежде (тяжело!) интубирую на четвереньках.
Я - женщина.
И я могу много больше, чем Пабрикс.

Еще один пост про Латвию - если вам нужен премьер-министр мизогин, голосуйте за "Для развития/За!" и Пабрикса.

Ответ Пабрикса

Пабрикс попытался объяснить свое видение ситуации.

В основе всего лежит эффективность и способность выполнять нормативы, а не строгая половая пропорциональность. В Латвии последовательно растет число женщин в военной сфере, продолжим также создавать благоприятную среду, чтобы это число продолжало расти.

Он также сравнил Латвию с другими странами Европы.

Основной задачей армии является максимальная военная боеспособность и эффективность. Принцип равенства здесь в подчинении. Поэтому и в Финляндии служба является обязательной только для мужчин. Вы же не считаете Финляндию “нецивилизованной” страной. Но тех женщин, которые чувствуют себя неравноправными, приглашаю в Земессардзе.

Ответ на ответ

Впрочем, выступающих за полное равноправие такой ответ не устроил.

Если хотите максимально эффективные спецподразделения, то сделайте вступительные испытания, а не в обязательном порядке принимайте всех старшеклассников. У мужчин, только выпустившихся из школы, ничего эффективного не получится. Половина из них марафон не может и не сможет пробежать.

Вы до сих пор не понимаете, с чем связано возмущение, даже с прошествием времени. Равноправие - это одно дело, я понимаю, что вы отвечаете за функционирование армии, но утверждать, что женщины ничего не могут - это плевок в лицо, прежде всего, тем женщинам, которые служат.

Впрочем, были и те, кто разделил точку зрения министра.

Я думаю, что надо просто объяснить, что такое военная служба, и какие функции в ней должны быть выполнены. Тогда пусть комментаторы/ки и подстрекатели/льницы решают, насколько это женщинам подходит и необходимо. Конечно, ряд задач женщины могут и делают замечательно, но не все задачи и не все женщины.

Комментарий Национальных вооруженных сил

Агентству LETA Национальные вооруженные силы (НВС) рассказали, что в армии Латвии сейчас 16% солдат-женщин. И это, в том числе, люди, работающие в поле - саперы, водители самоходных гаубиц, командиры минометных расчетов. Кроме того есть инструктор по парашютному спорту, командир корабля и пулеметчик.

"Согласно принципу гендерного равенства, женщины могут занимать любую должность в НВС, если соответствуют критериям, установленным для этой должности, и могут профессионально выполнять свои обязанности по конкретной специальности", - заявили в НВС.

При этом, в НВС признали, что женщины в боевых частях в основном выполняют административные функции - работают в сфере снабжения и охраны, где физические требования не столь высоки.

В НВС рассказали и о конкретных физических проверки. Тесты состоят из пяти испытаний.

  • отжимание от пола 60 раз за две минуты;
  • упражнение на пресс 60 раз за две минуты;
  • подтягивание на перекладине 12 раз за один подход;
  • заплыв на 1500 метров за 50 минут;
  • десятикилометровый кросс за 50 минут.

Это минимальные требования, на следующий этап - базовый курс подготовки бойцов. - с большей вероятностью попадают те, кто показал лучшие результаты.

НВС сообщили, что были женщины, которые проходили упомянутые пять испытаний. Однако, с момента восстановления независимости ни у кого из них получилось впоследствии пройти курс базовой боевой подготовки, который включает в себя множество серьезных физических и интеллектуальных упражнений каждый день в течение нескольких месяцев.

Мнение других экспертов

В программе "Кто вам платит?/Дебаты" о службе в армии женщин подискутировали и депутат Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!") с полковником запаса НВС Игорем Раевым ("Объединенный список").

"Если мы хотим современную концепцию этой службы, то почему мы изначально сразу исключили женщин? Мы выбрали такую традиционную модель. Мне кажется, что здесь в какой-то мере быстрее можно набрать необходимое число людей. <..> Если бы мы чуть шире, более активно подходили к тому, что многие девушки тоже в наши дни хотят иметь все технические навыки, которые дает современная армия", - уверена Голубева.

Раев не против службы женщин в армии, но критически относится к самой идее обязательного призыва.

"На самом деле у нас с этим вопросом все, я считаю, очень-очень хорошо. У нас один из самых высоких процентов женщин вообще в армии в странах НАТО. У нас это не так, что мы придумываем отговорки, чтобы не брать женщин. Это неправда.

Но необходимо ли призывать всех женщин в армию? Я считаю, что нет, в этом нет необходимости. Мы не знаем, как справиться с мужчинами призывного возраста, которые придут. Если к нам придут еще и женщины, это количество удвоится. Что мы будем делать?

Мы же не будем создавать женские батальоны, это время прошло, и оно никогда больше не вернется. Есть огромное количество армий, где женщины воюют, им уже разрешено воевать в военных, в боевых подразделениях. Не все так однозначно, не все там хорошо. Но, в принципе, этот процесс идет, и этот процесс неизбежен, происходят изменения в обществе. Это все-таки люди примут, и это будет само собой разумеющимся. Должно пройти какое-то время, пока это произойдет. Пока же я считаю, что работа с этой частью населения на добровольной основе будет совершенно достаточной", - считает Раев.

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