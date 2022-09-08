На глубине моря опознаны части корпуса упавшего самолета и личные вещи погибших

При этом за среду части тел погибших не были найдены.

Снятое на видео роботами передано компетентным учреждениям для принятия решения о дальнейших действиях. Операция по поиску со стороны Морских сил завершена, однако Морские силы могут в будущем быть задействованы еще, если последует запрос от соответствующих учреждений.

Директор Бюро по расследованию транспортных происшествий Латвии Анита Шкинума рассказала, что дальнейшее расследование крушения самолета полностью переняло Бюро по расследованию несчастных случаев в Германии.

"Мы являемся опорной точкой из Латвии, а вся дальнейшая информация будет у Германии", - сказала Шкинума.

Уже сообщалось, что в понедельник перед наступлением темноты в Балтийском море были найдены части человеческих тел, которые, возможно, являются останками людей, погибших в катастрофе пассажирского самолета.

Останки доставили в Вентспилс и передали криминальной полиции.

Как сообщалось, недалеко от Вентспилса в воскресенье вечером потерпел крушение зарегистрированный в Австрии частный пассажирский самолет. К вечеру понедельника спасателям удалось найти 11 фрагментов самолета.

По предварительным данным, пилот мог потерять сознание.