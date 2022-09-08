Видео ⟩ В России снимут фильм с умершими советскими актерами. Их "воскресят" на компьютере

По словам Эрнста, действие фильма будет происходить во времена гражданской войны "где-то в Новороссии".

"Будет семь главных персонажей, среди которых два - существующие современные артисты, а пять - современные артисты, но в "аватарах" великих советских актеров в лучший их период. Воскресить людей, которых нам так не хватает", - рассказал Эрнст, также продемонстрировав отрывок из четвертого сезона сериала "Диверсант", в котором появляется персонаж Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Для этого была создана цифровая модель актера, для чего были использованы материалы из первых двух сезонов, в которых сыграл еще живой Галкин.

О том, какие именно актеры "воскреснут" на экране, объявлено не было.

Тем временем актер Станислав Садальский высказался об идее Эрнста критично, заявив, что тот хочет снять картину, чтобы заработать, а не почтить память советских актеров.

Deepfake