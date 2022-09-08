Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст во время выступления на просветительском марафоне "Знание" сообщил о запуске в производство ремейка классического фильма "Семь самураев", главные роли в котором, помимо живых актеров, сыграют "аватары" уже умерших артистов времен СССР.
Видео ⟩ В России снимут фильм с умершими советскими актерами. Их "воскресят" на компьютере
По словам Эрнста, действие фильма будет происходить во времена гражданской войны "где-то в Новороссии".
"Будет семь главных персонажей, среди которых два - существующие современные артисты, а пять - современные артисты, но в "аватарах" великих советских актеров в лучший их период. Воскресить людей, которых нам так не хватает", - рассказал Эрнст, также продемонстрировав отрывок из четвертого сезона сериала "Диверсант", в котором появляется персонаж Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Для этого была создана цифровая модель актера, для чего были использованы материалы из первых двух сезонов, в которых сыграл еще живой Галкин.
О том, какие именно актеры "воскреснут" на экране, объявлено не было.
Тем временем актер Станислав Садальский высказался об идее Эрнста критично, заявив, что тот хочет снять картину, чтобы заработать, а не почтить память советских актеров.
Deepfake
Deepfake - произведенная при помощи нейросети замена фото-, аудио- и видеоматериалов. При помощи нее одному человеку можно придать внешность другого. Для создания видео с дипфейком достаточно нескольких фото человека, которого нужно изобразить. Говоря проще, технология работает по принципу масок в Instagram, Snapchat и пр., однако создает реалистичную маску лица другого человека.
Технология стала популярной в последние несколько лет, а произвести дипфейк может даже человек без специальных навыков. Технология все еще не совершенна (как можно заметить и по фрагменту сериала "Диверсант"), но при достаточном уровне исполнения результат бывает сложно отличить от оригинала.
"Семь самураев"
Культовый фильм Акиры Куросавы "Семь самураев" вышел в 1954 году. Его сюжет рассказывает о междоусобицах в средневековой Японии, в ходе которых жители одной из деревень нанимают семерых самураев для защиты от набегов грабителей. Фильм пережил уже несколько ремейков, самый знаменитый из которых - созданная в США "Великолепная семерка" 1960 года.
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