Поездки по Европейскому союзу (ЕС) - это привилегия, а не право человека, заявили в четверг премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши после того, как страны Балтии договорились не пускать граждан России.
Премьеры стран Балтии и Польши: поездки по ЕС - это привилегия
"Среди граждан России, прибывающих в страны ЕС и Шенгенскую зону, есть лица, целью прибытия которых является подрыв безопасности наших стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают агрессивную войну России в Украине", - говорится в декларации премьер-министров четырех стран.
По мнению глав правительств стран Балтии и Польши, недопустимо, чтобы граждане государства-агрессора могли свободно путешествовать по ЕС, в то время как в Украине пытают и убивают людей.
"Большая часть виз гражданам России была выдана до широкомасштабной агрессии России в Украине в иных геополитических условиях и обстоятельствах", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня стали известны подробности ограничений по въезду в страны Балтии граждан России, которые вступят в силу 19 сентября.
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