Премьеры стран Балтии и Польши: поездки по ЕС - это привилегия

"Среди граждан России, прибывающих в страны ЕС и Шенгенскую зону, есть лица, целью прибытия которых является подрыв безопасности наших стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают агрессивную войну России в Украине", - говорится в декларации премьер-министров четырех стран.

По мнению глав правительств стран Балтии и Польши, недопустимо, чтобы граждане государства-агрессора могли свободно путешествовать по ЕС, в то время как в Украине пытают и убивают людей.

"Большая часть виз гражданам России была выдана до широкомасштабной агрессии России в Украине в иных геополитических условиях и обстоятельствах", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня стали известны подробности ограничений по въезду в страны Балтии граждан России, которые вступят в силу 19 сентября.