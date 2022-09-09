Часто ли вы просыпаетесь по утрам с затекшей шеей или даже с болью? Одной из причин этого может быть то, что в течение ночи мы спим на неподходящих подушках. В долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на нашем здоровье и вызвать дискомфорт.
Часто затекает или болит шея? Способы, как избежать этого
Физиотерапевт рассказывает, как улучшить качество сна, а дизайнер интерьера IKEA - как выбрать правильную подушку.
"Долгосрочными последствиями для нашего здоровья, если мы спим с неправильной и неподходящей подушкой, могут быть не только натяжение в шее, но и усталость, боль, неправильная осанка, постоянное напряжение, ограничение движений и общее ощущение, что мы не выспались и не восстановились достаточно за ночь", - подчеркивает доктор наук Иева Звигуле, физиотерапевт, доцент кафедры анатомии. "Мы не можем отделить физическое благополучие от психического. Длительное недосыпание и плохое качество сна обычно влияют на наше настроение, стрессоустойчивость, работоспособность и ясность мыслей в течение дня".
По мнению физиотерапевта, для того чтобы чувствовать себя хорошо после пробуждения, необходимо соблюдать несколько условий. Важно спать на удобной кровати и матрасе, иметь подходящую подушку, а также хорошее качество воздуха, темноту и тишину в комнате. Также на сон влияет количество ежедневной физической активности и качество питания.
Что делать, если мы проснулись с жесткой шеей?
Если мы просыпаемся утром со скованностью и болью в шее, упражнения на растяжку не должны быть первым делом. "Упражнения могут растянуть, травмировать и порвать шею еще больше, что приведет к долгосрочным проблемам со здоровьем". Рекомендуют начинать с небольших движений, постепенно увеличивая их амплитуду - двигайтесь, разогревайте плечи, руками делайте движения, имитирующие плавание, и только потом начинайте двигать шеей", - объясняет физиотерапевт.
Не следует быстро двигать шеей и описывать полный круг - лучше половину круга - в направлении вперед. Другой вариант - медленно и осторожно разминать шею после теплого душа, так как душ разогреет мышцы, снижая риск травм, вызванных растяжением. Можно также сделать самомассаж - интуитивно массировать напряженные и болезненные участки в районе плеч, у основания черепа и в области челюстного сустава.
Позы для сна и подходящие подушки
Физиотерапевт утверждает, что лучшая поза для сна - это та, которая наиболее удобна и комфортна для каждого в отдельности. Кто-то любит спать на спине, другой - на боку, третий - на животе. Главное - проснуться отдохнувшим и восстановившимся. Если нам удастся это сделать, то неважно, в какой позе мы спим. Главное, ложась спать, расслабиться и ни о чем не думать. Отпустите самоконтроль, потому что это задача сна.
"Однако тем, кто страдает от боли в шее, стоит обратить внимание на эргономичные подушки. Они помогут лучше расслабить шею и плечи в ночное время. При выборе наиболее подходящей эргономичной подушки я бы посоветовала оценить мягкость, высоту и форму подушки. Такие подушки часто подбираются с учетом предпочтений и поз спящего - для людей, которые любят спать на боку, спине или животе", - объясняет И. Звигуле. Она добавляет, что нельзя забывать о важности разностороннего подхода - физические нагрузки, правильное питание и удобная постель.
Дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус добавляет, что такие подушки реагируют на температуру тела и адаптируются к форме головы и шеи: "Эргономичные подушки предназначены для обеспечения оптимальной поддержки головы, шеи и плеч. Они помогают отдохнуть, независимо от того, к какой позе для сна привык человек и как много он двигается во время сна".
Вообще при выборе подушки, по его словам, одной из ключевых характеристик, на которую следует обратить внимание, является ее наполнитель. Благодаря различным материалам, характеристики подушек отличаются: одни мягче, другие лучше сохраняют форму; одни "дышат", другие эффективно впитывают влагу.
"Подушка должна быть достаточно мягкой, чтобы подстраиваться под тело, и достаточно упругой, чтобы обеспечивать поддержку. Она также должна быть воздухопроницаемой, простой в уходе и влагостойкой. Подушки из синтетических материалов, таких как микрофибра, холлофайбер и полиэстер, отлично подходят для аллергиков. Наполнитель микрофибры изготавливается из сверхтонких, плотно переплетенных полиэфирных и нейлоновых нитей, что делает такие подушки естественным антимикробным средством. Более того, синтетические материалы устойчивы к влаге, их можно мыть и легко чистить", - говорит специалист.
Между тем, в пуховых и перьевых подушках упругий внутренний стержень окружен мягким наполнителем, который обеспечивает хорошую поддержку и помогает расслабиться, снимая напряжение в шее и плечах. Выбирайте низкую подушку из пуха и пера, если вы спите на животе и вам нужна более низкая подушка, которая выровняет голову и позвоночник; либо высокую подушку из пуха и пера - если спите на боку или на спине и нуждаетесь в поддержке более высокой подушки. Еще одна важная особенность связана с гигиеной, поскольку такие подушки можно стирать при высоких температурах.
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