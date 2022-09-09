Часто затекает или болит шея? Способы, как избежать этого

Дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус добавляет, что такие подушки реагируют на температуру тела и адаптируются к форме головы и шеи: "Эргономичные подушки предназначены для обеспечения оптимальной поддержки головы, шеи и плеч. Они помогают отдохнуть, независимо от того, к какой позе для сна привык человек и как много он двигается во время сна".

Вообще при выборе подушки, по его словам, одной из ключевых характеристик, на которую следует обратить внимание, является ее наполнитель. Благодаря различным материалам, характеристики подушек отличаются: одни мягче, другие лучше сохраняют форму; одни "дышат", другие эффективно впитывают влагу.

"Подушка должна быть достаточно мягкой, чтобы подстраиваться под тело, и достаточно упругой, чтобы обеспечивать поддержку. Она также должна быть воздухопроницаемой, простой в уходе и влагостойкой. Подушки из синтетических материалов, таких как микрофибра, холлофайбер и полиэстер, отлично подходят для аллергиков. Наполнитель микрофибры изготавливается из сверхтонких, плотно переплетенных полиэфирных и нейлоновых нитей, что делает такие подушки естественным антимикробным средством. Более того, синтетические материалы устойчивы к влаге, их можно мыть и легко чистить", - говорит специалист.

Между тем, в пуховых и перьевых подушках упругий внутренний стержень окружен мягким наполнителем, который обеспечивает хорошую поддержку и помогает расслабиться, снимая напряжение в шее и плечах. Выбирайте низкую подушку из пуха и пера, если вы спите на животе и вам нужна более низкая подушка, которая выровняет голову и позвоночник; либо высокую подушку из пуха и пера - если спите на боку или на спине и нуждаетесь в поддержке более высокой подушки. Еще одна важная особенность связана с гигиеной, поскольку такие подушки можно стирать при высоких температурах.