Умер актер Латвийского национального театра Айвар Богданович

Прощание с актером состоится в пятницу, 9 сентября, в 14:00 в Большом зале Рижского крематория.

Литературный консультант театра Иева Струка отмечает, что актер пришел из 5-й студии театра "Дайлес" и первые годы работы провел в этом же театре, где сыграл несколько главных ролей.

В 1977 году Богданович присоединился к труппе Национального театра, где проработал 30 лет.

Последнюю роль Богданович сыграл в Национальном театре в 2004 году в спектакле Алфреда Яунушанса "Сенсация".