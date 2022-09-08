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Умер актер Латвийского национального театра Айвар Богданович

rus.tvnet.lv
Умер актер Латвийского национального театра Айвар Богданович
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Ушел из жизни актер Айвар Богданович, сообщает Латвийский национальный театр.

Прощание с актером состоится в пятницу, 9 сентября, в 14:00 в Большом зале Рижского крематория.

Литературный консультант театра Иева Струка отмечает, что актер пришел из 5-й студии театра "Дайлес" и первые годы работы провел в этом же театре, где сыграл несколько главных ролей.

В 1977 году Богданович присоединился к труппе Национального театра, где проработал 30 лет.

Последнюю роль Богданович сыграл в Национальном театре в 2004 году в спектакле Алфреда Яунушанса "Сенсация".

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