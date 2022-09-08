Правительство ввело ограничения на въезд для граждан России с визами ЕС

Въезд разрешен сотрудникам российских дипломатических представительств, следующим через территорию Латвии транзитом для выполнения служебных функций, в том числе членам их семей, и лицам, следующим через территорию Латвии транзитом и направляющимся в краткосрочную командировку для оказания технической поддержки в посольстве России.

Как сообщалось, дипломатические и консульские представительства Латвии за границей с 25 февраля прекратили прием заявлений на получение виз от граждан России. Заявления принимались только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, например, тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также от членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.

Постановление правительства вступит в силу 19 сентября и будет действовать до 30 июня следующего года.