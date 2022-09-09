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Фото ⟩ Последний опубликованный снимок королевы Елизаветы II

rus.tvnet.lv
Последний опубликованный снимок королевы Елизаветы II
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Последний опубликованный снимок Елизаветы II
Последний опубликованный снимок Елизаветы II Фото: AP/Scanpix

Последняя опубликованная фотография королевы была сделана 6 сентября. 

На снимке королева запечатлена в гостиной Балморала. В этот день Елизавета II провела аудиенцию с Борисом Джонсоном, приняв его отставку с поста премьер-министра. После она назначила Лиз Трасс новой главой правительства Великобритании.

Данный снимок - последнее изображение королевы Елизаветы II, опубликованное в открытом доступе.

Вечером 8 сентября, когда было объявлено, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, к Букингемскому дворцу хлынули потоки людей, которые у ворот почтили память покойной королевы возложением цветов.

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