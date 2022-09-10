Прилучный и Брутян планируют совместного ребенка

Напомним, от союза с Агатой Муцениеце у Павла подрастают сын Тимофей и дочь Мия.

Зепюр Брутян призналась, что мечтает о ребенке от Прилучного: "Я восхищаюсь тем, какой Паша отец. Он так сильно любит детей, что они и мысли не допускают о том, что папа уделяет больше времени кому-то другому. Он полностью отдается Тимофею и Мие, они растут в любви. С таким папой, как Паша, нужно иметь не меньше пяти детей. Хотелось бы сына, похожего на папу характером, и дочку. И вообще дети - это чудесно".

Павел Прилучный не стал скрывать, что и его дети интересуются, кто у них появится - братик или сестра.

26-летняя вторая жена актера признается, что он каждый день делает ей сюрпризы.

"После работы, даже если смена закончилась поздно, он все равно приезжает с цветами. У меня в комнате настоящий цветочный рай. А еще Паша открывает мне совершенно новый, удивительный мир. Наши поездки и эмоции, которые мы получаем, когда попадаем в новые места, - это самый большой и ценный подарок", - цитирует Зепюр Брутян StarHit.ru.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа на вилле "Ротонда" в Одинцово. В Сеть попали фото с праздничного торжества.