Российские солдаты переодеваются в штатское и дезертируют, сообщил в пятницу, 9 сентября, Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что только за последние сутки таких случаев было более 15.
Украина сообщила о случаях дезертирства военных РФ, переодетых в гражданское
Украина сообщила о случаях дезертирства военных РФ, переодетых в гражданское
"По данным разведки, некоторые подразделения противника понесли значительные потери", - говорится в сообщении.
"Оккупанты пытаются эвакуировать раненых бойцов и поврежденную технику в Ольховатский и Бородоярский районы, - сообщили в Генштабе, имея в виду населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях. - Личный состав оккупационных войск, одетый в штатское, дезертирует и пытается вернуться на территорию Российской Федерации".
По данным Генштаба, за минувшие сутки таких случаев было более 15.
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