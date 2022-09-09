Украина сообщила о случаях дезертирства военных РФ, переодетых в гражданское

"Оккупанты пытаются эвакуировать раненых бойцов и поврежденную технику в Ольховатский и Бородоярский районы, - сообщили в Генштабе, имея в виду населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях. - Личный состав оккупационных войск, одетый в штатское, дезертирует и пытается вернуться на территорию Российской Федерации".