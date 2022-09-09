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Украина сообщила о случаях дезертирства военных РФ, переодетых в гражданское

rus.tvnet.lv
Украина сообщила о случаях дезертирства военных РФ, переодетых в гражданское
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Фото: Reuters / Scanpix

Российские солдаты переодеваются в штатское и дезертируют, сообщил в пятницу, 9 сентября, Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что только за последние сутки таких случаев было более 15.

"По данным разведки, некоторые подразделения противника понесли значительные потери", - говорится в сообщении.

"Оккупанты пытаются эвакуировать раненых бойцов и поврежденную технику в Ольховатский и Бородоярский районы, - сообщили в Генштабе, имея в виду населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях. - Личный состав оккупационных войск, одетый в штатское, дезертирует и пытается вернуться на территорию Российской Федерации".

По данным Генштаба, за минувшие сутки таких случаев было более 15.

Галерея: Война в Украине

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