Депутатов из Петербурга, обвинивших Путина в госизмене, вызвали в полицию

Как сообщалось, депутатская группа муниципального округа Смольнинское опубликовала документ, в котором выразила свою решимость обратиться в Госдуму РФ с требованием обвинить Путина в государственной измене в связи с развязанной им в Украине войной.

Как сейчас сообщили в органах внутренних дел Санкт-Петербурга, муниципальные депутаты якобы проводили "действия, направленные на дискредитацию действующей власти".

Семь депутатов, подписавших указанный документ, были вызваны в полицию для объяснений.