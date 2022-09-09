Семь депутатов муниципального образования Смольнинское Санкт-Петербурга вызваны в полицию в связи с "дискредитацией" власти из-за их призыва обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене, сообщает российское издание "Медиазона".
Депутатов из Петербурга, обвинивших Путина в госизмене, вызвали в полицию
Депутатов из Петербурга, обвинивших Путина в госизмене, вызвали в полицию
Как сообщалось, депутатская группа муниципального округа Смольнинское опубликовала документ, в котором выразила свою решимость обратиться в Госдуму РФ с требованием обвинить Путина в государственной измене в связи с развязанной им в Украине войной.
Как сейчас сообщили в органах внутренних дел Санкт-Петербурга, муниципальные депутаты якобы проводили "действия, направленные на дискредитацию действующей власти".
Семь депутатов, подписавших указанный документ, были вызваны в полицию для объяснений.
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