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Депутатов из Петербурга, обвинивших Путина в госизмене, вызвали в полицию

rus.tvnet.lv
Депутатов из Петербурга, обвинивших Путина в госизмене, вызвали в полицию
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

Семь депутатов муниципального образования Смольнинское Санкт-Петербурга вызваны в полицию в связи с "дискредитацией" власти из-за их призыва обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене, сообщает российское издание "Медиазона".

Как сообщалось, депутатская группа муниципального округа Смольнинское опубликовала документ, в котором выразила свою решимость обратиться в Госдуму РФ с требованием обвинить Путина в государственной измене в связи с развязанной им в Украине войной.

Как сейчас сообщили в органах внутренних дел Санкт-Петербурга, муниципальные депутаты якобы проводили "действия, направленные на дискредитацию действующей власти".

Семь депутатов, подписавших указанный документ, были вызваны в полицию для объяснений.

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