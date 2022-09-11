“Все, что делает Нацобъединение, это пугает штрафами": "Прогрессивные" и "Согласие" о школах

Кодис считает, что в этом и состоит разница между "Прогрессивными" и более национальными партиями.

"Мы тоже за латышский язык, но мы говорим - дайте учителям. Учителя сейчас бастовать будут, зарплатами недовольны, да?

Но при этом все наше правительство говорит: "Мы за латышский язык", а учителям даже зарплату не могут нормальную платить.

Тем более, действительно, нужна отдельная методика. Нельзя сравнивать детей, которые пришли из латышской семьи и из русской. Да, я согласен, что они должны учиться вместе. Они быстрее найдут общий язык и быстрее интегрируются. Но методика должна быть. У нас этого нет, у нас просто так кидают", - уверен Кодис.

Еще депутат высказался по вопросу программы Skola 2030.

"Вся эта реформа, мне кажется, она немножко, извините, не через то место пошла. У нас начали с 10-12-х классов, перевели на латышский язык, потом с пятого, потом с первого. А надо было с садика, и дальше пошли, и все будет по-латышски. А то до девятого класса проучился на русском языке, а в 10-м перешел на латышский", - заключил Кодис.

Эти же проблемы важными считает и Рубикс.

"Педагогов нет, методик нет. А почему учителя выходят на забастовку? Они зашиваются! У них была пандемия, у них чего только не было. Они и анализы сдают. Они сейчас и кормить должны будут детей. Те учителя, которые постарше, они выгорели, у них нет сил столько всем этим заниматься", - сказал депутат.

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