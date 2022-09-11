В новом эпизоде сезона "Кто вам платит?/Дебаты" депутаты Рижской думы Мирослав Кодис ("Прогрессивные") и Раймонд Рубикс ("Согласие") обсудили проблему перевода школ на латышский язык обучения.
“Все, что делает Нацобъединение, это пугает штрафами": "Прогрессивные" и "Согласие" о школах
По словам представителя "Согласия", в самой идее нет ничего плохого - важен подход.
"Я согласен, что все должны знать латышский язык. Но сегодня ситуация такая, какая она есть. И многие в Латвии действительно, к сожалению, не владеют латышским языком. Тут важен подход: мы заставляем учить латышский язык? Или мы свою ценность, свою национальную гордость... мы даем возможность людям прикоснуться и познать ее? Это два разных подхода", - считает Рубикс.
Вспомнил депутат и об опыте соседних стран.
"Летом проезжал через Эстонию, в Таллинне останавливался. Вечером включил телевизор. Смотрю новости. Я там даже глубоко не вникал, что про что. Но обсуждался как раз перевод школ на эстонский язык. Думаю, здесь то же самое будет - через колено и все с 1 сентября. Нет, страна пошла другим путем.
Да, они переводят все свои школы на эстонский язык, но программа у них такая: запускаем пилотные проекты - в такой школе с такого класса, в такой школе - с такого.
По окончании учебного года будем смотреть, как детки осваивают какие программы, будем приглашать детских психологов, специалистов, лингвистов, педагогов для того, чтобы выработать, разработать программу, как нам дальше жить. В следующем году мы уже постарше сделаем. К 2027 году постепенно мы подготовим эту программу и будем обучать детей", - вспомнил Рубикс.
Он считает, что важно учитывать контекст отдельных семей.
"Надо разрабатывать методики, надо готовить педагогов, надо готовить преподавателей, надо готовить семьи.
Ни для кого не секрет, что во многих семьях дома говорят по-русски. Поэтому вот этих маленьких деток - их уже надо заранее готовить и давать им какие-то основы.
Проблема еще в том, что не все дети проходят через детский сад. Сегодня очень много детей болеет. Они не ходят в детский сад и в школу, они в первый класс приходят из русскоговорящей среды и попадают сразу на латышский язык", - считает депутат.
Рубикс вспомнил опыт своего внука.
"Помню, когда мой внук пришел первый раз в школу. Тогда еще была смешанная система, он - русскоязычный. Значит, в учебнике картинка: лес, зайчики, белочки. Просят рассказать, что ты видишь на этой картинке.
Для любого говорящего по-латышски ребенка это вообще не проблема. Там задача в том, чтобы он отличал белочку от зайчика. Но этот малыш, он не знает, как по-латышски "зайчик", как "белочка", как "елка", он не знает ничего. И вот сразу с этого они его рубят. Он не готов к этому, это ломает детскую психику.
Это заставляет ребенка, вызывает отвращение к школе, к учебному процессу. Ему очень трудно найти контакт с учителями, потому что нет методик. Методика должна быть, и детям надо наш латышский язык и нашу латышскую культуру давать так, чтобы они брали ее с удовольствием и интересовались. И тогда это будет развиваться.
Поэтому с людьми этими надо работать, и надо не через колено и не через палку заставлять их быть своими, а надо дать им понять, что они здесь нужны, чтобы они это почувствовали, что это государство о них заботятся, что в них вкладывают душу. И тогда у человека будет отдача, любовь и патриотизм, все остальное", - уверен Рубикс.
Несмотря на то, что многое в позициях "Согласия" и "Прогрессивных" не сходится, с некоторыми выводами коллеги по Рижской думе Мирослав Кодис согласился.
"Я бы хотел видеть не латышские школы с латышским языком и русские школы с латышским языком, а просто школы. То есть должна быть школа, где все учатся вместе. А не то что эта школа русская, но там все на латышском, это какое-то гетто-разделение. Это, наверное, надо было начинать уже в 90-х. То есть не нужно было так далеко это запускать", - считает депутат.
По его мнению, главная проблема - в количестве учителей.
"У нас педагогов нет.
То есть Национальное объединение, как бы они борются за латышский язык, а все, что они делают, это пугают людей законами какими-то и штрафами.
Сколько за четыре года, например, спросите у них, сколько они учителей латышского языка вырастили? Ну нисколько, наверное. То есть у нас учителей не хватает. Кто будет работать? Русские школы на латышский переводим, а кто будет учить там? Никто. А есть методики? Нет", - уверен депутат.
Кодис считает, что в этом и состоит разница между "Прогрессивными" и более национальными партиями.
"Мы тоже за латышский язык, но мы говорим - дайте учителям. Учителя сейчас бастовать будут, зарплатами недовольны, да?
Но при этом все наше правительство говорит: "Мы за латышский язык", а учителям даже зарплату не могут нормальную платить.
Тем более, действительно, нужна отдельная методика. Нельзя сравнивать детей, которые пришли из латышской семьи и из русской. Да, я согласен, что они должны учиться вместе. Они быстрее найдут общий язык и быстрее интегрируются. Но методика должна быть. У нас этого нет, у нас просто так кидают", - уверен Кодис.
Еще депутат высказался по вопросу программы Skola 2030.
"Вся эта реформа, мне кажется, она немножко, извините, не через то место пошла. У нас начали с 10-12-х классов, перевели на латышский язык, потом с пятого, потом с первого. А надо было с садика, и дальше пошли, и все будет по-латышски. А то до девятого класса проучился на русском языке, а в 10-м перешел на латышский", - заключил Кодис.
Эти же проблемы важными считает и Рубикс.
"Педагогов нет, методик нет. А почему учителя выходят на забастовку? Они зашиваются! У них была пандемия, у них чего только не было. Они и анализы сдают. Они сейчас и кормить должны будут детей. Те учителя, которые постарше, они выгорели, у них нет сил столько всем этим заниматься", - сказал депутат.
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