Эпидемиолог Троянский покорил сердце румынской красотки

"Поскольку мой день был проведен красиво и его не оценили мои коллеги, я заслуживаю прекрасного отдыха. Я иду в клуб - отдыхать!" - объявила лидер первого дня певица Лиене Шомасе.

Квартет - Шомасе, Троянский, поющий полицейский Николай Пузиков и актриса Кристине Белицка намеревались покорить ночную жизнь Бухареста, но, по словам их коллег, лучше всех это удалось эпидемиологу.

Я часто видел, как можно покорять девичьи сердца так, как это делаю я, но Никита… Ты из моих - ты можешь это сделать! Снимаю шляпу перед тобой!" — сказал Пузиков.

Развлечение обошлось компании в 70 евро, а домой они пришли только в четыре утра.

На следующий день, обсуждая случившееся, попутчики основательно затаили зуб на Троянского, который познакомился в клубе с местной красавицей. "Никита танцует с той девушкой, но потом он видит нас и уходит, делая вид, что не знает нас!" - вспоминают Белицка и Шомасе. "Никита проигнорил нас!" - со смехом сказала Белицка.

Троянский был очень смущен и извинился перед дамами: "Это была стратегическая ошибка с моей стороны, простите...".

Ранее сообщалось, что 3 сентября тревел-шоу Četri uz koferiem ("Четверо на чемоданах") вернулось к зрителям.