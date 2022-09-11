Российская пропагандистка Маргарита Симоньян внезапно вспомнила об "общей картине прошлого", когда народы вместе, празднуют День Победы, проводят парады, а также учат русский и украинский языки, пишет Insider.
Пропагандистка Симоньян заговорила о "Великом отступлении" и "общей картине прошлого"
В Telegram и Twitter она решила перепубликовать послание другого российского пропагандиста Андрея Медведева. Комментируя "Великое отступление" 1915 года, он написал, что это не было катастрофой: "Русская армия уходила не только из Галиции. Уходила с территории самой империи - Польши и Прибалтики. Причем, уходя из Галиции, армия вывела еще 300 тысяч русин, русских галичан. Деникинские подразделения держали мост, по которому шли беженцы. Потом был 1916-й год и Брусиловский прорыв. Потом вообще-то должна была быть победа. И с военной точки зрения Великое отступление катастрофой не было. Была зафиксирована линия фронта и все, дальше пошла война нервов, экономик, идеологий. Смыслов и идей".
При этом ранее Симоньян вместо репостов о "Великом отступлении" и твитов об объединении народов, говорила в эфире российского телевидения о взятии Украины за два дня.
Как уже писал RUS TVNET, накануне в результате контрнаступления армия Украины сумела восстановить контроль в ряде населенных пунктов, в том числе в Изюме и Купянске.
В итоге Минобороны РФ сделало заявление о том, что оно провело "операцию по свертыванию и переброске войск" от Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий на донецком направлении".
Напомним, 30 апреля в эфире RT прошла дискуссия о ядерной войне, которая вызвала широкий ажиотаж среди пользователей интернета. "Когда-нибудь мы все умрем", - сказала главред RT Маргирита Симоньян, в свою очередь пропагандист Владимир Соловьев добавил, что "хотя бы попадем в рай".
"Ядерная война была бы ОК, так как когда-нибудь мы все умрем", - сказала телезрителям Симоньян.
Она заявила в передаче: "Или мы проигрываем в Украине, или начинается Третья мировая война. Я думаю, что Третья мировая война реальнее, зная нас и нашего лидера"
Симоньян указала, что, по ее мнению, самый реальный исход завершится ядерной войной. "С этой стороны это ужасно, с другой - как есть, так есть".
Ранее президент России Владимир Путин, когда понял, что война в Украине не будет короткой, начал высказывать различные утверждения по поводу ядерного оружия.
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