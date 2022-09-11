Пропагандистка Симоньян заговорила о "Великом отступлении" и "общей картине прошлого"

В Telegram и Twitter она решила перепубликовать послание другого российского пропагандиста Андрея Медведева. Комментируя "Великое отступление" 1915 года, он написал, что это не было катастрофой: "Русская армия уходила не только из Галиции. Уходила с территории самой империи - Польши и Прибалтики. Причем, уходя из Галиции, армия вывела еще 300 тысяч русин, русских галичан. Деникинские подразделения держали мост, по которому шли беженцы. Потом был 1916-й год и Брусиловский прорыв. Потом вообще-то должна была быть победа. И с военной точки зрения Великое отступление катастрофой не было. Была зафиксирована линия фронта и все, дальше пошла война нервов, экономик, идеологий. Смыслов и идей".