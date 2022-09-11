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Видео ⟩ В Ивангороде открыли памятник танку Т-34, дуло направлено на Эстонию

Limon.ee
В Ивангороде открыли памятник танку Т-34, дуло направлено на Эстонию
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В российском Ивангороде на границе с Эстонией установили танк Т-34, идентичный демонтированному в Нарве, пишет Limon.ee.

Танк установили около пункта пропуска ИвангородНарва. Танк находится в рабочем состоянии и стреляет, а его орудия направлены в сторону Эстонии.

По словам очевидцев, в Ивангороде проходят торжества, развернуты полевые кухни, людей много – некоторые идут с цветами. 

Из толпы доносилась фраза: "Шарахнем в сторону Эстонии. Они там все услышат".

Со стороны все мероприятие выглядит так, будто подросток пытается выпрыгнуть из собственных штанов, чтобы доказать свою значимость.

На танке-памятнике установлена табличка. Интересно, почему такой акцент применен на слово "Временно"?

Фото: Соцсети

 

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