Следователи СГД сфабриковали дело, у предпринимателя пытались выпросить взятку в 100 тысяч евро

Предприниматель не сомневался, что сказанное сотрудницей СГД может исполниться. О нем были собраны сведения, которые публично нельзя получить.

Предпринимателю также сообщили секретные детали о других уголовных делах, находящихся в Налоговой и таможенной полиции. Это могли знать только те, кто их расследуют.

Предприниматель согласился на дальнейшие переговоры с работниками СГД. Но о требовании денег сообщил в KNAB.

Вымогатели взятки определяли условия игры. Предприниматель должен был купить два новых телефона. Общение происходило только через них. Телефоны должны были находиться в режиме полета и включаться в определенное время.

На очную встречу предприниматель должен был прийти один, без охраны. Каждый раз его обыскивали.

На разговоры приходил один и тот же человек. Однако не было сомнений, что в группе находятся несколько работников Налоговой и таможенной полиции.

Проситель взятки назначал встречу в неожиданных местах и в неожиданное время. На секретный разговор с должностным лицом СГД предприниматель должен был явиться и на кладбище. Территорию внимательно наблюдали другие люди, чтобы исключить, что за бизнесменом следят.

Были встречи, когда в целях предосторожности никто не говорил, а должностное лицо СГД писал требования на мониторе компьютера.