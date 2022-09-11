В конце августа KNAB сообщил о раскрытии преступной группировки. Телепередаче TV3 Nekā personīga известно, что речь идет о нескольких следователях Службы госдоходов (СГД), которые требовали взятку от предпринимателя и сфабриковали уголовное дело.
Следователи СГД сфабриковали дело, у предпринимателя пытались выпросить взятку в 100 тысяч евро
Предприниматель сотрудничал с борцами против коррупции и нескольких из группы удалось задержать. Один из них незадолго до ареста был повышен до руководящего поста в Налоговой и таможенной полиции СГД.
Два члена группы арестованы. Программе известно, что и вторая судебная инстанция на этой неделе обоих оставила под стражей.
Семейные предприятия Андриса Рамолиньша в деревообрабатывающей и лесной промышленности являются влиятельными игроками. Оборот принадлежащей ему компании Stiga RM в прошлом году составил 43 миллиона. Только на этом предприятии занято 250 работников, и уплаченная сумма налогов в госбюджет измеряется миллионами.
Осенью прошлого года предприниматель получил сигналы, что против него готовится уголовное дело по заказу. Прошло несколько месяцев, и Андриса Рамолиньша разыскала следовательница Налоговой и таможенной полиции. Она сказала, что по семейным компаниям предпринимателя начат уголовный процесс.
"Дело - заказ. Оно принято и оплачено. Будут громкие и публичные задержания". Должностное лицо СГД выразило предпринимателю предложение. Если он заплатит, то можно договориться о времени задержания и обысков, и подготовиться к ним.
Предприниматель не сомневался, что сказанное сотрудницей СГД может исполниться. О нем были собраны сведения, которые публично нельзя получить.
Предпринимателю также сообщили секретные детали о других уголовных делах, находящихся в Налоговой и таможенной полиции. Это могли знать только те, кто их расследуют.
Предприниматель согласился на дальнейшие переговоры с работниками СГД. Но о требовании денег сообщил в KNAB.
Вымогатели взятки определяли условия игры. Предприниматель должен был купить два новых телефона. Общение происходило только через них. Телефоны должны были находиться в режиме полета и включаться в определенное время.
На очную встречу предприниматель должен был прийти один, без охраны. Каждый раз его обыскивали.
На разговоры приходил один и тот же человек. Однако не было сомнений, что в группе находятся несколько работников Налоговой и таможенной полиции.
Проситель взятки назначал встречу в неожиданных местах и в неожиданное время. На секретный разговор с должностным лицом СГД предприниматель должен был явиться и на кладбище. Территорию внимательно наблюдали другие люди, чтобы исключить, что за бизнесменом следят.
Были встречи, когда в целях предосторожности никто не говорил, а должностное лицо СГД писал требования на мониторе компьютера.
Предприниматель согласился платить деньги по частям и тянул время. Это было возможно, потому что требователь взятки должен был прийти к соглашению с остальными участниками преступной группы.
Две недели назад KNAB сообщил, что преступная группировка задержана. Обыск проводился у пяти человек. В том числе и в СГД.
По сведениям, имеющимся в распоряжении Nekā personīga, под стражей в связи с делом о взятке находится многолетняя сотрудница СГД Инита Луре. Она работала в Финансовой полиции еще с 2005 года.
До августа этого года Луре была старшим следователем в Налоговой и таможенной полиции. Трудовые отношения в СГД с ней были прекращены только за две недели до ареста.
Вместе с Луре был арестован и ее коллега Интар Шталбергс. Он на службе с 2018 года. В августе этого года его повысили на должность главы Первого отдела по расследованию финансовых преступлений. 26 августа Шталбергс был отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Nekā personīga известно, что обыск KNAB был у еще в доме одного должностного лица СГД - Яниса Акментиньша. Бывший работник Государственной службы безопасности в Налоговой и таможенной полиции работал следователем. По неофициальным сведениям, он после обыска не явился на допрос в KNAB, и удаленно послал свое заявление на уход по собственному желанию своему работодателю в СГД.
Предпринимателю известно, что стоит за этим заказом. Это раскрыла сама сотрудница СГД. Это произошло по заданию известного "серого кардинала" находящейся у власти политической силы.
Прокуратура подтверждает, что в отношении предприятий семьи предпринимателя Рамолинтша действительно был возбужден уголовный процесс. Прокурор это незаконное решение отменил через два месяца.
Налоговая и таможенная полиция по отношению к Stiga RM, Vella kalpi и другим предприятиям семьи Рамолиньша начала дело 13 мая этого года. В качестве оснований уголовного процесса было указано уклонение от уплаты налогов, которое не соответствовало действительности. 21 июля прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного процесса.
СГД не согласилась на интервью, так как расследование проводит KNAB. А рассказывать конкретные вещи о предпринимателях СГД запрещает закон.
Предприниматель также рассказывает о каком-то знаменательном случае, произошедшем в марте этого года. К бывшим работников одной из семейных компаний Vella kalpi в Талси и Тукумсе явились лица, которые представились как сотрудники СГД. Их интересовало, не платят ли на предприятии зарплаты "в конвертах" и не используют ли контрабандное топливо. Получив отрицательные ответы, сотрудники уехали. Переговоры нигде не были запротоколированы.
О случившемся руководитель фирмы писал письма вышестоящему руководству СГД, начальнику Налоговой и таможенной полиции, и структуре, которая расследует возможное недобросовестное действие работников СГД.
В заявлении точно упоминалось, когда представители СГД пришли к бывшим работникам, каким был государственный номерной знак транспорта, на котором они приехали и по какому номеру они звонили. В заявлении было предложено выяснить, зачем были нужны частные данные о бывших работниках.
Предприниматель получил ответ по существу только от директора Управления внутренней безопасности СГД Айгара Прусака. Он сказал, что это была проверка. И ничего противозаконного обнаружено не было.
Подозреваемый в коррупционных действиях в налоговой и таможенной полиции СГД задержаны, по меньшей мере, три многолетних следователя. И, возможно, с ними сотрудничал еще один коллега. По двум доказательств так много, что они находятся под стражей. Однако эту тревожную ситуацию не комментировали ни руководитель полиции Каспар Подиньш, ни генеральный директор СГД Иева Яунземе, ни министр финансов Янис Рейрс, который о более строгом надзоре над СГД говорил годами, но реформы не работают.
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