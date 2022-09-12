Американский режиссер Лора Пойтрас, снявшая фильм "Вся красота и кровопролитие", стала обладателем "Золотого льва" - главной награды Венецианского кинофестиваля, сообщается в Twitter фестиваля вечером в субботу, 10 сентября. За этот приз боролись 23 картины. Церемония награждения 79-го Венецианского международного кинофестиваля прошла на острове Лидо в Венеции, пишет Deutsche Welle.
"Золотого льва" получил фильм "Вся красота и кровопролитие"
Официальной российской делегации было отказано в праве участвовать в Венецианском кинофестивале из-за войны РФ против Украины.
В документальной ленте "Вся красота и кровопролитие" рассказывается о фотографе Нэн Голдин, которая боролась с фармацевтической компанией, ответственной за опиоидную эпидемию.
"Серебряного льва" удостоился итальянец Лука Гуаданьино, представивший картину "Целиком и полностью".
Гран-при фестиваля достался фильму "Святой Омер" французского режиссера Элис Диоп, которая стала также обладательницей награды фестиваля "Лев будущего".
Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме "Банши Инишерина" режиссера Мартина Макдонаха, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине "Тар" Тодда Филда.
Призом за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале был награжден британо-ирландский сценарист Мартин Макдонах за фильм "Банши Инишерина", а спецприз жюри получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту "Никаких медведей".
Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют жюри присудило канадской актрисе Тейлор Расселл за фильм "Целиком и полностью" Луки Гуаданьино.
79-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
Международные кинофестивали и война в Украине
2 марта организаторы сообщили о намерении в связи с войной России против Украины запретить участие официальных российских делегаций во всех мероприятиях Венецианского кинофестиваля. При этом независимым кинематографистам из России было позволено принять участие в смотре.
Ранее аналогичное решение приняли и организаторы Каннского международного кинофестиваля.
#BiennaleCinema2022 #Venezia79 pic.twitter.com/8iecDJ9x9h— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 10, 2022
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