"Золотого льва" получил фильм "Вся красота и кровопролитие"

Официальной российской делегации было отказано в праве участвовать в Венецианском кинофестивале из-за войны РФ против Украины.

В документальной ленте "Вся красота и кровопролитие" рассказывается о фотографе Нэн Голдин, которая боролась с фармацевтической компанией, ответственной за опиоидную эпидемию.

"Серебряного льва" удостоился итальянец Лука Гуаданьино, представивший картину "Целиком и полностью".

Гран-при фестиваля достался фильму "Святой Омер" французского режиссера Элис Диоп, которая стала также обладательницей награды фестиваля "Лев будущего".

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме "Банши Инишерина" режиссера Мартина Макдонаха, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине "Тар" Тодда Филда.

Призом за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале был награжден британо-ирландский сценарист Мартин Макдонах за фильм "Банши Инишерина", а спецприз жюри получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту "Никаких медведей".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют жюри присудило канадской актрисе Тейлор Расселл за фильм "Целиком и полностью" Луки Гуаданьино.

79-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

Международные кинофестивали и война в Украине

2 марта организаторы сообщили о намерении в связи с войной России против Украины запретить участие официальных российских делегаций во всех мероприятиях Венецианского кинофестиваля. При этом независимым кинематографистам из России было позволено принять участие в смотре.

Ранее аналогичное решение приняли и организаторы Каннского международного кинофестиваля.