Фото ⟩ Бусулис, Вайкуле и другие звезды на концерте в честь Раймонда Паулса

В субботу, 10 сентября, на стадионе "Даугава" в присутствии тысяч зрителей состоялся большой концерт, посвященный творчеству маэстро Раймонда Паулса, который собрал на одной сцене около 100 самых ярких солистов и инструменталистов Латвии.
Подарив своим слушателям настоящий праздник латышской музыки, большой концерт собрал беспрецедентный состав артистов.
На одной сцене выступили самые актуальные звезды отечественной эстрады, современные популярные артисты, а также профессионалы классической музыки, чье выступление дополнялось свежими аранжировками.
Наряду с новыми аранжировками композиций Маэстро музыканты также исполнили самые известные хиты прошлого, которые специально для большого концерта были замиксованы в формате mashup, или попурри, чередуясь с классическими музыкальными мотивами Раймонда Паулса.
Основу музыкального представления составили Лиепайский симфонический оркестр под руководством дирижера Яниса Ивушканса, ритм-группа и певцы Abonementa orķestris, госпел-хор GG Choir и DJ Monsta.
Креативный руководитель концерта и создатель программы - Arstarulsmirus, аранжировки, включенные в программу, были созданы специально для этого концерта Янисом Ивушкансом, Романом Фалькенштейном и Ритварсом Гарозой.
Музыкальный вечер открыла группа Sudden Lights, а продолжили вокалисты Амината, Динара Рудане, Айя Андреева и Лайма Вайкуле, группы Carnival Youth, Da Gamba, Musiqq и Mazais Princis, солисты Интарс Бусулис, Жорж Сиксна, Янис Айшпурс, Ральф Эйландс и Андрис Берзиньш, представители хип-хопа Ozols, Arstarulsmirus, ansis, Singapūras Satīns и MESA.
Первую часть концертной программы составили самые лиричные хиты Раймонда Паулса: Kūko, kūko, dzeguzīte, Sens ir tas stāsts, Es aizietu nevaru, Nepiesauc, nepiesauc mani vēl и Kerijas dziesma, а в продолжение вечера творческий коллектив концерта предался музыкальным экспериментам, предложив публике композиции в новых аранжировках.
Так, легенда латвийской эстрады Жоржс Сиксна и пионер хип-хопа Озолс впервые объединились на сцене в музыкальном дуэте.
Используя мотивы композиций Раймонда Паулса, художественный руководитель концерта Arstarulsmirus выступил совместно с Tautumeitas, а также с солисткой Лаймой Димантой. В завершение вечера с композициями Balta saule, Viss nāk un aiziet tālumā, Kamolā tinēja, Mēmā dziesma, Ances romance и Svētvakars зрителей очаровали Лайма Вайкуле и группа Musiqq, хулиганы классической музыки Da Gamba, Carnival Youth и актер Андрис Берзиньш.
Галерея: Большой концерт в честь Раймонда Паулса
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!