Фото ⟩ Бусулис, Вайкуле и другие звезды на концерте в честь Раймонда Паулса

Подарив своим слушателям настоящий праздник латышской музыки, большой концерт собрал беспрецедентный состав артистов.

На одной сцене выступили самые актуальные звезды отечественной эстрады, современные популярные артисты, а также профессионалы классической музыки, чье выступление дополнялось свежими аранжировками.

Наряду с новыми аранжировками композиций Маэстро музыканты также исполнили самые известные хиты прошлого, которые специально для большого концерта были замиксованы в формате mashup, или попурри, чередуясь с классическими музыкальными мотивами Раймонда Паулса.

Основу музыкального представления составили Лиепайский симфонический оркестр под руководством дирижера Яниса Ивушканса, ритм-группа и певцы Abonementa orķestris, госпел-хор GG Choir и DJ Monsta.

Креативный руководитель концерта и создатель программы - Arstarulsmirus, аранжировки, включенные в программу, были созданы специально для этого концерта Янисом Ивушкансом, Романом Фалькенштейном и Ритварсом Гарозой.

Arstarulsmirus Фото: Пресс-фото