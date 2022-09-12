На протяжении всей долгой жизни королеву регулярно фотографировали с вельш-корги - ее любимыми собаками. Хотя многие нюансы в связи с кончиной Елизаветы II были спланированы заранее, мало что было известно о будущем ее питомцев. Как сообщает BBC, корги будут жить с принцем Эндрю и Сарой Фергюсон, герцогом и герцогиней Йоркскими.
Известно, что будет с любимыми корги Елизаветы II
Эндрю и Сара, герцоги Йоркские, возьмут к себе Мика и Санди - двух молодых корги, которых принц и его дочери подарили королеве в 2021 году.
62-летний герцог и его дочери Беатрис и Евгения изначально подарили королеве Мика и еще одного щенка по имени Фергюс прошлой весной. Целью было поднять настроение королеве, пока ее муж, покойный принц Филипп, находился в больнице и в условиях изоляции из-за ковида.
Однако Фергюс умер в возрасте всего пяти месяцев из-за порока сердца, а вскоре королева получила от сына еще один подарок - щенка корги Санди. Королева была убита горем, пишет BBC, и на ее официальный 95-й день рождения принц Эндрю подарил ей другого щенка корги - Санди.
Уже скоро герцог и герцогиня Йоркские встретятся с Миком и Санди.
"Корги будут жить в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре с герцогом и герцогиней. Именно герцогиня нашла этих щенков, которые герцог затем подарил Ее Величеству. Герцогиня сблизилась с Ее Величеством благодаря собакам и верховой езде, и даже после развода она продолжила дружить с Ее Величеством, выгуливая собак во Фрогморе", - цитирует BBC источник, близкий к принцу Эндрю.
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