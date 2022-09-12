Из Венеции в Ригу: "Эннио Морриконе. Сверкающая музыка"

Картина снята "Оскароносным" кинорежиссером Джузеппе Торнаторе и посвящена одному из самых известных композиторов в кино, выдающемуся маэстро Эннио Морриконе.

Это не просто уникальные архивные материалы и воспоминания, это грандиозный киноконцерт, в котором в роли ведущего – сам композитор, раскрывающий секреты своих музыкальных образов: от звона колоколов, револьверных выстрелов и воя койота, до губной гармошки и хулиганского насвыстывания: "Фильм вызывающе роскошен, это эмоционально ошеломляет. Грандиозный музыкальный киношедевр! Браво, Эннио! Браво Торнаторе!"

Фото: Пресс-фото

Тарантино ставит его в один ряд с Моцартом, Бетховеном и Шубертом, Клинт Иствуд считает непревзойдённым, а Metallica эпично появляется на сцене под его композицию The Ecstasy of Gold.

Его музыка – неограненная драгоценность, великая и самодостаточная. Она может существовать самостоятельно, за пределами кинотеатров, но представить "Однажды в Америке", "Профессионал" или "Новый кинотеатр "Парадизо" без музыкальной темы Морриконе невозможно.

"Хороший, плохой, злой", "Двадцатый век", "Омерзительная восьмерка", "Легенда о пианисте", "Миссия" - полная фильмография музыканта насчитывает около 450 фильмов!

Эннио Морриконе Фото: Пресс-фото