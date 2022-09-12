Специальное событие "Балтийской жемчужины" – легендарный фильм "Эннио Морриконе. Сверкающая музыка", премьера которого с успехом прошла на Венецианском кинофестивале.
Из Венеции в Ригу: "Эннио Морриконе. Сверкающая музыка"
Картина снята "Оскароносным" кинорежиссером Джузеппе Торнаторе и посвящена одному из самых известных композиторов в кино, выдающемуся маэстро Эннио Морриконе.
Это не просто уникальные архивные материалы и воспоминания, это грандиозный киноконцерт, в котором в роли ведущего – сам композитор, раскрывающий секреты своих музыкальных образов: от звона колоколов, револьверных выстрелов и воя койота, до губной гармошки и хулиганского насвыстывания: "Фильм вызывающе роскошен, это эмоционально ошеломляет. Грандиозный музыкальный киношедевр! Браво, Эннио! Браво Торнаторе!"
Тарантино ставит его в один ряд с Моцартом, Бетховеном и Шубертом, Клинт Иствуд считает непревзойдённым, а Metallica эпично появляется на сцене под его композицию The Ecstasy of Gold.
Его музыка – неограненная драгоценность, великая и самодостаточная. Она может существовать самостоятельно, за пределами кинотеатров, но представить "Однажды в Америке", "Профессионал" или "Новый кинотеатр "Парадизо" без музыкальной темы Морриконе невозможно.
"Хороший, плохой, злой", "Двадцатый век", "Омерзительная восьмерка", "Легенда о пианисте", "Миссия" - полная фильмография музыканта насчитывает около 450 фильмов!
"Я структурировал Ennio как увлекательный, глубокий, многослойный аудиовизуальный роман, основанный на фрагментах из фильмов, архивных воспоминаниях, репетиций, концертов, чтобы позволить зрителю погрузиться в глубокое экзистенциальное и творческое пространство музыканта, одного из самых влиятельных и плодотворных композиторов двадцатого века, написавшего более 500 саундтреков к фильмам",- прокомментировал Торнаторе свой проект, беспрецедентное признание в любви Эннио Морриконе.
Имя Морриконе навсегда связано с миром кино.
Отзывы зрителей: "Я досмотрел фильм в слезах. Это не просто история кино 20 века, это история жизни целого поколения! В нем столько душераздирающих моментов для тех, кто любит кино. Это настоящее произведение искусства".
Однажды после концерта в Париже в гримерку к маэстро заглянул его коллега и сказал: №Эннио, ты понимаешь, что это величайшая музыка ХХ века?". Морриконе ответил: "Я пока над этим думаю".
Нечего тут думать, надо идти и смотреть!
Фестиваль "Балтийская жемчужина" состоится с 21 по 27 сентября в двух залах кинотеатра Splendid Palace.
В этом году программа сформирована так, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе в кинозале, и каждый нашел бы для себя личное важное послание. В семи разделах кинопрограммы собраны 20 фильмов.
Подробная программа фестиваля расписание кинопоказов на сайте www.balticpearl.lv.
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