Согласно недавнему исследованию*, встреча с диким животным является одной из наиболее распространенных причин, почему женщины не стремятся ходить в походы в лес - 38 % латвийских женщин боятся встречи с медведем, лосем или кабаном. Эстонский зоолог Алексей Туровский рассказывает о том, какое животное является самым опасным в лесах наших широт, а также дает советы о том, что делать, если вы столкнулись с бурым медведем или лосихой, защищающей своего детеныша.
Что делать, если вы встретили в лесу медведя, лося или кабана?
Встретив медведя, вспомните рождественское стихотворение
По словам Туровского, если вы увидели медведя на большом, пусть даже двадцатиметровом, расстоянии, вы должны немедленно остановиться и начать разговаривать с медведем в спокойной и монотонной манере. "Прочитайте медведю заученное в детстве рождественское стихотворение или ритмично повторяйте строчки любимой песни - главное, чтобы этим вы не взбудоражили сами себя. Одновременно можно осторожно начинать отходить от медведя, двигаясь назад спиной", - советует Туровский.
"Ни в коем случае не поворачивайтесь к медведю спиной, не кричите и не шепчите. Шепот, как и крик, воздействует на любое животное, в том числе и на медведя, как провокация, вызывая у него беспокойство. Разговор спокойным голосом дает медведю ясный сигнал, что все в порядке и что у вас нет злого умысла", - добавляет он.
Если вы находитесь к медведю очень близко и видите, что он пригнулся, его шея и голова вытянуты, а голова двигается попеременно то влево, то вправо, это явно указывает на то, что он раздражен. "Немедленно лягте на землю и положите руки за затылок. Как правило, в такой ситуации медведь обнюхает сложенные за головой руки, ознакомится с ситуацией и, хочется надеяться, оставит вас в покое. При этом медведь будет очень возбужден, поэтому постарайтесь вести себя как можно тише, так как любой звук может быть воспринят им как провокация", - рассказал зоолог.
Спасаясь от раздраженной лосихи, нужно залезть на дерево
Еще более опасным, чем бурый медведь, является лось, а точнее - лосиха весной, когда у нее есть детеныш. "Шутить с лосихой-матерью точно не стоит, - рассказывает Туровский. - Лоси обычно живут в болотистых местах или на опушках леса, и лосиха оставляет лосенка на одном месте, а сама перемещается в радиусе нескольких десятков метров вокруг него. Детеныш терпеливо ждет мать и зовет на помощь, если ему что-то угрожает. Лосиха реагирует на это моментально, и при необходимости она вполне может сбить человека с ног".
Если вы случайно оказались в лесу поблизости от лосенка, Туровский советует быстро и незаметно скрыться. "Отойдите от лосенка как можно дальше и будьте начеку. Или, еще лучше, залезайте на дерево, - говорит Туровский. - Когда лосиха вернется к своему детенышу и почует незнакомца, она может начать вас преследовать. Если вы залезли на дерево, то неплохо, если у вас с собой есть кроссворд и карандаш, потому что может случиться, что вам придется остаться там надолго, возможно, даже на несколько часов".
Встретив самку кабана, отскочите в сторону и бегите
Весной угрозу могут представлять самки диких кабанов, которые в это время заботятся о своих детенышах. "Если во время прогулки вам не повезет оказаться между самкой кабана и ее поросятами, она немедленно нападет", - говорит Туровский. Поскольку самка кабана не видит далеко и не может смотреть по сторонам, она нападает по прямой линии вперед.
"Чтобы убежать, прыгните влево от нее, затем - снова вправо и так далее, пока не окажетесь достаточно далеко. После этого просто убегайте как можно быстрее. Самка кабана сможет хорошо понять, что вы находитесь достаточно далеко от ее детенышей и ничем им не угрожаете", - отмечает эксперт.
Никогда не смотрите дикому животному прямо в глаза
При встрече с любым животным, будь то медведь, лось или кабан, не стоит смотреть ему прямо в глаза. Смотрите на морду или уши животного, но не в зрачки. Чтобы понять разницу, Туровский рекомендует провести дома простой эксперимент. Для этого возьмите зеркало и посмотрите себе в глаза. Сначала посмотрите на внутренний и внешний угол левого глаза, а затем сделайте то же самое с правым глазом. После этого пристально посмотрите себе в оба глаза, как будто сверля их взглядом. "Ситуация сразу же становится напряженной. Например, когда я смотрю себе прямо в глаза, у меня по спине начинают бежать мурашки, то же происходит и в мире животных - прямой взгляд в глаза животное воспринимает как серьезную угрозу", - подчеркивает зоолог.
Самая большая опасность скрывается в траве
Туровский советует в течение всего времяпровождения в лесу постоянно находиться в движении, чтобы животные могли заметить вас издалека. "Не стоит прятаться в густой траве или часами в ней спать, иначе вы можете внезапно оказаться на пути медведя, лося или кабана, а также самых опасных обитателей лесов - клещей", - предупреждает эксперт.
Как правило, клещи подстерегают людей в траве высотой 10-12 сантиметров. "Клещ чувствует тепло и, когда мимо проходит кто-то большой, излучающий тепло и выдыхающий углекислый газ, начинает преследование, - рассказывает Туровский. - Клещи передвигаются не очень быстро, но они неутомимые охотники. Поэтому опасность стать жертвой клещей существует всегда, она очень реальная, и ее нужно учитывать каждый раз, когда вы отправляетесь в лес".
*Согласно исследованию, проведенному этой весной исследовательской компанией Socio по заказу производителя туристического снаряжения Fjällräven.
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