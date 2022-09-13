Что делать, если вы встретили в лесу медведя, лося или кабана?

"Чтобы убежать, прыгните влево от нее, затем - снова вправо и так далее, пока не окажетесь достаточно далеко. После этого просто убегайте как можно быстрее. Самка кабана сможет хорошо понять, что вы находитесь достаточно далеко от ее детенышей и ничем им не угрожаете", - отмечает эксперт.

Никогда не смотрите дикому животному прямо в глаза

При встрече с любым животным, будь то медведь, лось или кабан, не стоит смотреть ему прямо в глаза. Смотрите на морду или уши животного, но не в зрачки. Чтобы понять разницу, Туровский рекомендует провести дома простой эксперимент. Для этого возьмите зеркало и посмотрите себе в глаза. Сначала посмотрите на внутренний и внешний угол левого глаза, а затем сделайте то же самое с правым глазом. После этого пристально посмотрите себе в оба глаза, как будто сверля их взглядом. "Ситуация сразу же становится напряженной. Например, когда я смотрю себе прямо в глаза, у меня по спине начинают бежать мурашки, то же происходит и в мире животных - прямой взгляд в глаза животное воспринимает как серьезную угрозу", - подчеркивает зоолог.

Самая большая опасность скрывается в траве

Туровский советует в течение всего времяпровождения в лесу постоянно находиться в движении, чтобы животные могли заметить вас издалека. "Не стоит прятаться в густой траве или часами в ней спать, иначе вы можете внезапно оказаться на пути медведя, лося или кабана, а также самых опасных обитателей лесов - клещей", - предупреждает эксперт.

Как правило, клещи подстерегают людей в траве высотой 10-12 сантиметров. "Клещ чувствует тепло и, когда мимо проходит кто-то большой, излучающий тепло и выдыхающий углекислый газ, начинает преследование, - рассказывает Туровский. - Клещи передвигаются не очень быстро, но они неутомимые охотники. Поэтому опасность стать жертвой клещей существует всегда, она очень реальная, и ее нужно учитывать каждый раз, когда вы отправляетесь в лес".

*Согласно исследованию, проведенному этой весной исследовательской компанией Socio по заказу производителя туристического снаряжения Fjällräven.