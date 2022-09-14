10 сентября в Межапарке выступили гранды латвийской фолк-метал сцены Skyforger. Концерт был частью серии мероприятий Ceļabiedri, которые стали первым событием из мира тяжелой музыки на обновленной эстраде.
Фото ⟩ Фолк-металлисты Skyforger "прогремели" в Межапарке
Фолк-металлисты Skyforger "прогремели" в Межапарке
Разогревали Skyforger фолклорная община Vilkači и Delve. К артистам также присоединилась участники групп Vilki, Vilkaču и пианист Глеб Беляев из Даугавпилса.
Латвийская метал-группа Skyforger основана в 1995 году. Музыканты выступают в жанре pagan, folk, heavy и black metal. Главные темы в творчестве: древность, латышские стрелки, героизм, саги, древняя мифология, народные традиции и ритуалы. За 27 лет группа выпустила семь полноформатных альбомов, выступила в более чем 30 странах и покорила сердца фанатов тяжелой музики не только в Латвии, но и за ее пределами.
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