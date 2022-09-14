Фото ⟩ Фолк-металлисты Skyforger "прогремели" в Межапарке

Латвийская метал-группа Skyforger основана в 1995 году. Музыканты выступают в жанре pagan, folk, heavy и black metal. Главные темы в творчестве: древность, латышские стрелки, героизм, саги, древняя мифология, народные традиции и ритуалы. За 27 лет группа выпустила семь полноформатных альбомов, выступила в более чем 30 странах и покорила сердца фанатов тяжелой музики не только в Латвии, но и за ее пределами.