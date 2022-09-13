"Молитесь за меня": Лайма Вайкуле о своем здоровье

На вопрос, проведет ли она осень на родине или вернется в Америку, Лайма Вайкуле ответила: "Пока не знаю. У меня еще запланировано несколько концертов за пределами Латвии".

Певица не скрывает, что с приближением осени она особенно осторожна, чтобы не подхватить вирус: "Я стараюсь держаться подальше от людей. От большого скопления. Соблюдаю дистанцию ​​в два метра.

Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики.

Пью много воды, я трижды прививалась и один раз переболела. При необходимости сделаю прививку еще раз. Если врач говорит сделать это, то просто сделайте это. Хотя бы для того, чтобы медикам было легче в это время".

На вопрос о ее нынешнем состоянии здоровья Вайкуле ответила откровенно: "Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это:

молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас".

Ранее уже ходили слухи о проблемах со здоровьем у Лаймы Вайкуле. Почти полгода она провела вместе с мужем Андреем Латковским в американском городе Беверли-Хиллз, но летом вернулась на родину. Говорили, что это было связано с ее здоровьем.

До этого Вайкуле говорила уклончиво: "У меня своя война", - а летом отвечала сплетникам: "Не ждите! Спорт, свежий воздух, а с 16 июля репетиции с группой возобновятся. Так что у меня есть ответ тем, кто сплетничает о моем здоровье".

Напомним, Лайма Вайкуле и раньше боролась с онкологией - в 1991 году американские врачи диагностировали у нее рак груди. До недавнего времени представители певицы отрицали информацию об ухудшении ее состояния здоровья.

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Лайма Вайкуле Фото: Edijs Andersons