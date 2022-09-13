Artdocfest/Riga: фильм "Дом" о судьбе потомков княжеского рода Голициных в эмиграции

Документальная семейная сага о четырех поколениях рода Голицыных "Дом" изначально представлена как пятисерийный фильм, cнятый в рамках проекта Дмитрия Васюкова "Счастливые люди".

"Мои глаза, не отрываясь просмотревшие пять серий фильма "Дом" Дмитрия Васюкова, не раз наполнялись слезами - слезами радости от того, что передо мной существуют и раскрываются настолько живые, свободные, сильные личности. Герои фильма принадлежат к редкой породе "партизанов Духа", каких больше не делают. Но они еще есть. В расчеловечивающем шуме и грохоте любого времени они сохраняют человечность человека", - поделился впечатлением издатель журнала Rīgas Laiks, философ Арнис Ритупс.

"Мы переживаем эпоху новой русской эмиграции, рассеяние по миру. Наверное, даже банально сравнивать ее с тем, что было сто лет назад, когда все эти философские пароходы и отплывали", - поделился впечатлением от просмотренного сериала кинокритик Антон Долин.

По мнению Антона, фильм будет интересен «всем, так или иначе причастным к мистическому и на сегодня очень размытому понятию "русский". А вроде бы бесхитростное название "Дом" говорит о месте, которое в ментальности, сознании или подсознании каждого присутствует: "Мы считаем, что эти дома у нас совпадают, а на самом деле - нет".

Дмитрий Васюков - российский режиссер, многолетний соавтор и ведущий передачи "Диалоги о рыбалке", чьей документальной картиной "Счастливые люди: Год в тайге" о быте и нравах людей таежного села Бахта вдохновился знаменитый немецкий режиссер, оскаровский номинант Вернер Херцог. Международная версия картины с закадровым голосом Херцога шла в широком американском прокате.

Исполнительным продюсером показа выступает Екатерина Ланская (KATUFILM) – автор идеи и продюсер цикла публичных диалогов "Философия на воде", режиссер и продюсер многочисленных фестивалей, телевизионных проектов, видео работ, обладатель главной награды Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival.