5 октября в 19:00 в кинотеатре Splendid Palace в рамках фестиваля Artdocfest/Riga впервые будет показана киноверсия многосерийного документального фильма "Дом" режиссера Дмитрия Васюкова.
Artdocfest/Riga: фильм "Дом" о судьбе потомков княжеского рода Голициных в эмиграции
Картина повествует об удивительной судьбе потомков знаменитого княжеского рода Голицыных, вынужденных покинуть Россию более ста лет назад. Рижским зрителям фильм представят сами герои фильма - Екатерина, Майкл и Алекс Голицыны, которые живут на Аляске и специально для мероприятия впервые посетят Европу.
Фильм будет показан на русском и английском языках с синхронным переводом на латышский язык.
"История эмиграции Голицыных начинается с революции 1917 года, когда семья спасалась от репрессий советской власти, позже настигшей их в Париже. Пришлось снова бежать - на далекую Аляску, - рассказывает организатор показа, продюсер Екатерина Ланская. – Казалось бы - это было сто лет назад, но аналогии и совпадения с сегодняшними событиями совершенно очевидны. Именно поэтому важно посмотреть эту картину сейчас".
История княжеской семьи в поисках своего дома в фильме представлена в жанре захватывающего сюжета: лишения и испытания, похищения спецслужбами, погони и преследования, скрытная жизнь в глухом лесу. Глава семьи - 94-летняя княжна Прасковья Николаевна, чей острый ум, ясный взгляд на жизнь, юмор и обаяние делают ее главной героиней картины. Ее воспоминания проиллюстрированы с помощью большого и чудом сохранившегося семейного видео- и фотоархива. В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство – тот фундамент, на котором построен их дом.
Документальная семейная сага о четырех поколениях рода Голицыных "Дом" изначально представлена как пятисерийный фильм, cнятый в рамках проекта Дмитрия Васюкова "Счастливые люди".
"Мои глаза, не отрываясь просмотревшие пять серий фильма "Дом" Дмитрия Васюкова, не раз наполнялись слезами - слезами радости от того, что передо мной существуют и раскрываются настолько живые, свободные, сильные личности. Герои фильма принадлежат к редкой породе "партизанов Духа", каких больше не делают. Но они еще есть. В расчеловечивающем шуме и грохоте любого времени они сохраняют человечность человека", - поделился впечатлением издатель журнала Rīgas Laiks, философ Арнис Ритупс.
"Мы переживаем эпоху новой русской эмиграции, рассеяние по миру. Наверное, даже банально сравнивать ее с тем, что было сто лет назад, когда все эти философские пароходы и отплывали", - поделился впечатлением от просмотренного сериала кинокритик Антон Долин.
По мнению Антона, фильм будет интересен «всем, так или иначе причастным к мистическому и на сегодня очень размытому понятию "русский". А вроде бы бесхитростное название "Дом" говорит о месте, которое в ментальности, сознании или подсознании каждого присутствует: "Мы считаем, что эти дома у нас совпадают, а на самом деле - нет".
Дмитрий Васюков - российский режиссер, многолетний соавтор и ведущий передачи "Диалоги о рыбалке", чьей документальной картиной "Счастливые люди: Год в тайге" о быте и нравах людей таежного села Бахта вдохновился знаменитый немецкий режиссер, оскаровский номинант Вернер Херцог. Международная версия картины с закадровым голосом Херцога шла в широком американском прокате.
Исполнительным продюсером показа выступает Екатерина Ланская (KATUFILM) – автор идеи и продюсер цикла публичных диалогов "Философия на воде", режиссер и продюсер многочисленных фестивалей, телевизионных проектов, видео работ, обладатель главной награды Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival.
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