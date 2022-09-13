Рига перейдет на централизованную чистку тротуаров зимой. Что это значит?

Нынешняя система, согласно которой владельцы объектов убирают прилегающие к ним тротуары, была несправедливой и создавала ситуации, когда некоторые участки не убирались. Поэтому решено, что уборкой снега с тротуаров займется самоуправление.

Как подчеркнул Стакис, дополнительно к чистым тротуарам будет еще три преимущества - один ответственный за качество работ, уборку тротуаров можно будет производить уже ночью, а следить за ней можно будет с помощью онлайн-камер.

Как сообщил исполнительный директор самоуправления Янис Ланге, в предстоящем зимнем сезоне планируется проводить централизованную уборку тротуаров в историческом центре Риги.

Планируется, что примерно треть исторического центра будет убирать Управление благоустройства территории Рижской думы, а остальную часть - предприятие, которое определится в ходе закупки.

В следующем году централизованная уборка тротуаров будет проводиться в историческом центре, а также на улицах первой и второй категорий. На третий год тротуары будут чистить и на улицах третьей категории.

По словам Ланге, в данный момент невозможно сказать точную сумму, во сколько обойдется муниципалитету централизованная уборка тротуаров, так как это можно определить только в ходе закупок.

Первоначально предполагалось, что уборка тротуаров в историческом центре Риги может стоить менее 500 000 евро, а уборка всех тротуаров - около 3 миллионов евро.

Прошлой зимой в связи с обильными снегопадами нанятые в Риге предприятия не справились с уборкой снега. Договорные отношения с предприятием Clean R не были продолжены, а Rīgas namu pārvaldnieks разорвало договор об услуге с AS Ferrus.

В предыдущем зимнем сезоне Рижское самоуправление заявило, что тротуары не нужно полностью очищать от снега и льда, поскольку такие требования несоразмерны и способствуют чрезмерному использованию соли.