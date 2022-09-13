Женщину оштрафовали за парковку на платной стоянке. Cityparks разъясняет ситуацию

В своем посте Ания рассказывает, что вечером 23 августа по дороге с работы в деревню она остановилась, чтобы сделать покупки в Maxima по адресу: ул. Мукусалас, 73. Женщина указала, что провела в магазине около часа. Выйдя из него, она обнаружила неприятный сюрприз - уведомление о штрафе и платежное поручение.

"Оказывается, я припарковала машину на частной территории. Конечно, я, усталая, не заметила этого в полумраке. Указатели о том, что здесь теперь частная территория, очень плохо видны. [...] По-моему, знаки должны быть заметнее".

Ания утверждает, что делает покупки в этой Maxima уже несколько лет и никогда раньше не видела знака или устройства для регистрации автомобиля.

Также Ания возмущена тем, что в первый же раз ей не сделали предупреждение, а сразу наложили штраф. Под ее постом множество людей поделились своим опытом получения штрафов за нарушение правил парковки.