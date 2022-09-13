Женщину оштрафовали за парковку на платной стоянке. Cityparks разъясняет ситуацию

В социальной сети Facebook большую популярность набрала публикация жительницы Латвии о парковке автомобиля у магазина Maxima недалеко от ротационного круга Мукусалас. Портал TVNET связался с женщиной и управляющим парковочным местом Cityparks Latvija, чтобы узнать мнение обеих сторон.
В своем посте Ания рассказывает, что вечером 23 августа по дороге с работы в деревню она остановилась, чтобы сделать покупки в Maxima по адресу: ул. Мукусалас, 73. Женщина указала, что провела в магазине около часа. Выйдя из него, она обнаружила неприятный сюрприз - уведомление о штрафе и платежное поручение.
"Оказывается, я припарковала машину на частной территории. Конечно, я, усталая, не заметила этого в полумраке. Указатели о том, что здесь теперь частная территория, очень плохо видны. [...] По-моему, знаки должны быть заметнее".
Ания утверждает, что делает покупки в этой Maxima уже несколько лет и никогда раньше не видела знака или устройства для регистрации автомобиля.
Также Ания возмущена тем, что в первый же раз ей не сделали предупреждение, а сразу наложили штраф. Под ее постом множество людей поделились своим опытом получения штрафов за нарушение правил парковки.
"Больно, что я не сделала ничего плохого специально, но кто-то, прекрасно зная, что это может случиться, пользуется ситуацией и зарабатывает таким образом большие деньги. Я на 100% уверена, что не была единственной в тот вечер", - указывает Ания.
Получив штраф, женщина в тот же вечер позвонила в компанию Cityparks, но ответа не получила. На следующий день она была занята работой и больше не звонила.
Парковочные места у супермаркетов и информирование посетителей
Портал TVNET связался с Cityparks Latvija, чтобы узнать позицию компании в деле Ании.
В компании указали, что они обслуживают ряд платных парковок у супермаркетов с неограниченным временем для посещения магазина. Такой лимит времени обычно вводится в густонаселенных районах с интенсивным автомобильным движением, чтобы предоставить парковочные места посетителям магазина и предотвратить парковку ради посещения других заведений или длительную стоянку чужих авто.
Так же, как отличаются расположение магазинов, окружающая обстановка, размер парковки и цели ее владельцев, различаются и условия использования парковки, бесплатное время и пр.
Бесплатный лимит на 73 парковочных места на улице Мукусалас действует уже пятый год. Компания регулярно отслеживает и изучает поведение покупателей на парковках и воспринимаемость информационных знаков, размещенных так, чтобы по пути к магазину было несколько напоминаний о правилах парковки.
На каждом въезде также размещаются знаки о правилах пользования парковкой, информация о способах оплаты парковки и пр.
Советы пользователям платной парковки
Чтобы посещение частной парковки прошло без происшествий, предприятие призывает соблюдать правила пользования. В первую очередь Cityparks предлагает обратить внимание на дорожные знаки на стоянке, более того - это обязанность каждого оказавшегося там водителя.
Кроме того, на парковках Cityparks имеется большое количество информационных табличек с основными пунктами пользования парковкой и инструкциями по оплате.
Если же случилось так, что правила пользования парковкой не были соблюдены, вы получили штраф и считаете, что это несправедливо, всегда можно подать письменный запрос по форме, указанной в квитанции.
Галерея: Автостоянка у Maxima на улице Мукусалас
Каждое обращение тщательно оценивается, и при обнаружении необходимых обстоятельств штраф может быть уменьшен, заменен предупреждением или отменен.
Хотя штрафы юридически корректны, принимая во внимание человеческий фактор, за последние три года после обращений было уменьшено или отменено более 40% штрафов.
К примеру, при допущении ошибки в регистрации автомобильного номера или случайной оплате за другой автомобиль штраф уменьшается с целью хотя бы частичного возмещения административных расходов на оформление штрафа, материалы, рассмотрение возражения, поиск похожих номеров в базе, подготовку и отправку ответа.
Каждый собственник земли имеет право использовать ее в соответствии со своими потребностями и определять, как ее могут использовать другие. Например, хозяин дома может попросить гостей надеть тапочки или не курить в помещении.
Компания призывает уважать частную собственность и соблюдать правила ее использования.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!