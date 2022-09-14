Подарок, отправленный из Украины, пришлось оплачивать в Эстонии

По словам Мари, самой большой проблемой оказалось определить тип товара: "Но если я получаю посылку-сюрприз, как я об этом узнаю? В конце этой части декларации говорится: "NB! Если вам неизвестно содержимое посылки, свяжитесь с отправителем посылки". Я пишу в Украину и спрашиваю, слушайте, что вы там положили в посылку-сюрприз для меня?" Уже чудом в этой строке были слова: "Футболка, 1 шт, стоимость 0,0".

Однако и после этого Мари не смогла задекларировать посылку. "Отталкиваясь от информации о том, что это предмет одежды, ищу подходящий пункт в огромном выпадающем меню. Не помогает. Почему-то получается, что проблема не в описании товара, а в нулевой сумме его стоимости. Насколько я помню, я сделала пожертвование в размере 30 евро, записываю это честно. Но дальше дело не идет, - сказала Мари. Наконец, чудом ей удалось добраться до следующей страницы. - И тогда - вуаля! - следует заплатить шесть евро. За желание поддержать Украину!"

На следующий день Мари решила позвонить в службу поддержки, где ей немного помогли. "Сумма стала немного меньше после согласования. Правда, кроме футболки в посылке была тканевая хозяйственная сумка", - сказала она.

Украина не является страной ЕС