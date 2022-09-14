В начале марта Мари (имя изменено - прим. ред.) поддержала несколько украинских организаций. "Одна из них немного отличалась от других. Это была компания, предлагающая украинские товары, и можно было купить вещи: от одежды до сувениров, а также пожертвовать определенную сумму и получить посылку-сюрприз", - вспоминает Мари. Ее историю пересказывает Rus.Postimees.
Подарок, отправленный из Украины, пришлось оплачивать в Эстонии
По словам женщины, предложение от этой компании пользовалось популярность. Но прошла неделя, потом месяц, затем еще один. Мари уже думала, что, возможно, она наткнулась на какого-то мошенника, когда начала получать электронные письма. Сначала извинились, что отправка посылки может потребовать какого-то времени, чуть позже прислали просьбу выбрать размер одежды.
"Спустя несколько месяцев, когда я уже забыла об этой истории, Omniva прислала сообщение о посылке, которую нужно было задекларировать. Вес составлял 0,25 кг, отправитель - Владимир. Пусть не Зеленский, но почти. Из Львова", – рассказала Мари.
Задекларируют за оплату услуги
Из длинного письма Omniva Мари поняла, что основное внимание в нем уделяется первому абзацу, где рекомендуется уполномочить заполнить декларацию саму Omniva. Однако с получателя посылки за это взимается плата за услугу в размере 2,35 евро.
"Как это понимать? Что, человек не может сам справиться с декларацией посылки? Я хотела проверить, правдивы ли слухи о том, что люди, которые пытаются самостоятельно заполнить декларацию, в итоге сдаются и платят Omniva запрошенную плату. Я нажала на ссылку, которая направила меня на страницу Налогово-таможенного департамента. Матерь божья! Номер транспортного документа, номер предыдущего документа (MRN), тип посылки, страна отправления, вес, курьерская компания, отправитель, содержимое, стоимость, стоимость доставки товара".
По словам Мари, самой большой проблемой оказалось определить тип товара: "Но если я получаю посылку-сюрприз, как я об этом узнаю? В конце этой части декларации говорится: "NB! Если вам неизвестно содержимое посылки, свяжитесь с отправителем посылки". Я пишу в Украину и спрашиваю, слушайте, что вы там положили в посылку-сюрприз для меня?" Уже чудом в этой строке были слова: "Футболка, 1 шт, стоимость 0,0".
Однако и после этого Мари не смогла задекларировать посылку. "Отталкиваясь от информации о том, что это предмет одежды, ищу подходящий пункт в огромном выпадающем меню. Не помогает. Почему-то получается, что проблема не в описании товара, а в нулевой сумме его стоимости. Насколько я помню, я сделала пожертвование в размере 30 евро, записываю это честно. Но дальше дело не идет, - сказала Мари. Наконец, чудом ей удалось добраться до следующей страницы. - И тогда - вуаля! - следует заплатить шесть евро. За желание поддержать Украину!"
На следующий день Мари решила позвонить в службу поддержки, где ей немного помогли. "Сумма стала немного меньше после согласования. Правда, кроме футболки в посылке была тканевая хозяйственная сумка", - сказала она.
Украина не является страной ЕС
Налогово-таможенный департамент (EMTA) ответил на запрос Postimees, что если товары заказываются в интернет-магазине за пределами Европейского Союза, то есть в третьей стране, то всегда следует заполнять таможенную декларацию и платить налог с оборота. Если стоимость товара превышает 150 евро, необходимо уплатить еще и таможенный сбор, а если посылка содержит подакцизные товары, например, алкогольную или табачную продукцию, то еще и акцизный сбор.
"Никаких различий в этом отношении не предусмотрено", - заявила представитель EMTA Керту Лаадога. К стоимости товара может добавиться стоимость доставки, о которой люди забывают; налог с оборота начисляется, исходя из стоимости товара и стоимости доставки. Например, если вы заказываете на 4 евро (+ стоимость доставки 1 евро), налог с оборота (20%) необходимо заплатить от общей суммы 5 евро (4+1 евро).
Глава Omniva по связям со СМИ Кристина Хаавала также подтвердила, что все посылки, поступающие из-за пределов ЕС, должны быть задекларированы, это можно сделать в EMTA, но Omniva может самостоятельно сделать то же самое за небольшую плату.
Впрочем, гражданам Украины в Эстонии не стоит беспокоиться, ведь решение Еврокомиссии упростило декларирование личных вещей, отправляемых украинским военным беженцам, и дает освобождение от налогов. Военные беженцы могут устно задекларировать почтовую посылку при ее прибытии, если страной отправления посылки является Украина, отправителем посылки является частное лицо и получатель посылки имеет временный вид на жительство на основании предоставления временного убежища.
Но посылка должна быть отправлена после 24 февраля этого года и содержать личные вещи получателя. "Если все эти условия соблюдены, посылка может быть задекларирована устно, независимо от ее стоимости", - добавила Хаавала.
Гуманитарную помощь можно отправлять по специальной цене
Посылки с гуманитарной помощью по-прежнему можно отправлять из Эстонии в Украину от частного лица к частному лицу по специальной цене, которая, начиная с 1 сентября, составляет 90 центов за килограмм. Для того, чтобы отправить посылку с гуманитарной помощью, необходимо обратиться в почтовое отделение Omniva, заполнить карточку посылки и таможенную форму и упаковать посылку на месте.
Максимальный вес и габариты отправления должны соответствовать условиям максимальной упаковки, т.е. посылка может весить до 30 кг и должна соответствовать указанным габаритам. Можно отправлять только товары, предназначенные для гуманитарной помощи, к которым не относятся скоропортящиеся продукты питания, легко бьющиеся предметы, алкоголь, оружие и другие товары, не предназначенные для частного лица.
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