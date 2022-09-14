Среди трофеев украинской армии под Харьковом - разведывательный комплекс и станция управления "Орланами". И это далеко не всё

Танки Т-80 - машины, которые были и остаются на вооружении украинской армии. Эти трофеи, вероятно, уже в ближайшем будущем присоединятся к какой-то из механизированных или танковых бригад ВСУ.

САУ

Кроме танков, парк бронетехники украинской армии пополнился многочисленными САУ - самоходными артиллерийскими установками.

Преимущество в количестве САУ, которые используют преимущественно 152-мм снаряды советского образца, позволило россиянам успешно наступать на Донбассе и захватить Луганщину.

Логично, что многие из них были и на Харьковщине и сейчас стали трофеями ВСУ.

"Новое "приобретение" - самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" 152мм. "Своих не бросаем", - говорят российские оккупанты. На практике же после встречи с нашими воинами бросают еще как - и своих солдат, и технику, убегая от украинских десантников", - так управление по стратегическим коммуникациям описало достижения 25-й бригады ДШВ.

А военный корреспондент и редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов зафиксировал еще и брошенную САУ "Акация" в освобожденном Купянске.

"Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм, в самом Купянске. Она разрисована крестами [отличительный знак украинских подразделений во время контрнаступления на Харьковщине. - Ред.], но очевидно, что это не ВСУ, это трофей", - говорит Юрий Бутусов.