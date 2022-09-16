Ольга Артёмова и другие украинские мамы пытаются в Даугавпилсе помочь своим детям с учёбой — школьникам очень тяжело учиться на латышском. Успеваемость детей снизилась, они отстают от своих сверстников в освоении школьной программы и очень переживают из-за низких оценок, пишет "Чайка".
Мамы из Украины хотят помочь своим детям-школьникам справиться с учёбой в Латвии
Ольга с сыном приехали в Даугавпилс из Украины в марте 2022 года, бежали от войны. После оформления всех необходимых для проживания документов парень пошёл в 11-й класс Школы Центра. Учёба давалась крайне сложно по многим факторам — тяжёлое эмоциональное состояние ребёнка, различие в учебных программах школ Латвии и Украины, непонятный язык.
В Украине сын Ольги учился на втором курсе в Мариупольском морском лицее, получал хорошие оценки. В Латвии его оценки стали совсем не такими. В табеле за 11 класс — сплошные тройки.
"Когда я увидела его оценки, мне стало плохо, а сын был очень расстроен. Ведь он хорошо учился в Украине", — рассказывает Ольга.
Из-за того, что ученики Школы Центра сдавали экзамен по латышскому языку в 11-м классе и далее латышский язык как предмет не будут изучать, продолжить обучение решили в бывшей школе № 12 — теперь это Средняя школа города государственного значения, обучают здесь на латышском языке.
Обучение в Украине проходило на украинском языке, но русский сын Ольги тоже хорошо знает. Теперь же мальчишке приходится одновременно и латышский учить, и осваивать на нём программу 12-го класса. Оценки свидетельствуют о том, что пока в этом деле успехи очень слабые.
Примерно такая же ситуация и у других украинских детей. Например, Татьяна Зубко, дочь которой учится в 4-м классе той же школы, говорит, что ребёнок находится в стрессе, не понимает, что говорит её учительница, пока не может быстро писать и читать, даже буквы латышские пока ещё не все выучила.
Сложность ещё и в том, что, по словам этих мам, учителям в данной школе тоже непросто — многие не говорят по-русски. Да и не обязаны.
Учитывая всё это, многие мамы вообще отказались отдавать своих детей в латышскую школу, перевели их на дистанционное обучение в украинских школах.
Латышский язык для украинских детей стал препятствием в освоении школьной программы. Что же делать?
Детям трудно учиться на неродном языке
Мамы из Украины активно ищут варианты, как помочь своим детям. Ольга рассказала, что, вынужденно находясь в разных странах мира, украинцы ищут и находят друг друга и обсуждают разные темы. В том числе и образовательный процесс. Оказалось, что язык обучения для всех детей-украинцев в разных странах является сложностью.
В некоторых странах с пониманием относятся к этой проблеме и пытаются войти в положение, оказать помощь. Создан проект "Украинская школа в ЕС", который занимается вопросами образования детей из Украины. Так, например, в Польше при польских школах создаются украинские классы. Там дети учатся по украинской образовательной программе. Но в Польше и до начала войны было много украинских семей с детьми, поэтому процесс создания классов идёт значительно проще — уже отработана система.
Активные мамы решили попробовать реализовать проект в Даугавпилсе, связались с национальным представителем проекта в странах Балтии Валерией Федорук и стали выяснять, как можно образовать классы. Для того, чтобы более серьёзно говорить об этой теме, нужно владеть более точной информацией — точно знать, сколько детей хотели бы учиться по данной программе. Сложность в том, что не все семьи коммуницируют друг с другом и трудно понять реальную картину того, сколько детей нуждается в таком виде помощи.
"Планы у детей разные: некоторые приняли решение оставаться в Латвии, и тогда им нужно знание латышского языка, а есть семьи, которые ждут возвращения домой. Поскольку школьная программа Украины и Латвии отличается, таким детям было бы удобнее обучаться по украинской системе образования. По последним данным, 28 ребят изъявили желание учиться в таких классах, где информация по основным предметам будет даваться на родном для них языке", — рассказывает Ольга.
В школе пытаются помочь детям
Мамы обратились за помощью в фонд World Community With Ukraine в Даугавпилсе. Его представитель Алина Карпенко связалась с директором Средней школы города государственного значения Илмаром Зучиком.
Илмар пытается помочь мамам школьников положительно решить эту проблему. Он рассказал, что в городе более 200 украинских детей, но только примерно половина из них устроена в школы. Вторая половина числится на обучении в школах Украины и учится удалённо.
"С этого учебного года дети учатся на латышском языке. Детям очень сложно. Пока они не понимают сути происходящего на уроках", — говорит директор.
Илмар Зучик обратился в Управление образования (УО) Даугавпилса, описав пожелание мам из Украины. Школа готова предоставить свои классы детям и педагогам для обучения, УО, по словам Зучика, инициативу поддерживает. Но договор на аренду помещений в школе можно заключить только с юридическим лицом, которое имеет разрешение Министерства образования и науки Украины на ведение образовательного процесса. Пока всё это находится в нерешённой стадии.
Расходы по аренде помещений, выплату зарплат украинским учителям должно будет взять на себя ответственное юридическое лицо, с которым будет подписан договор. Или нужно искать другое решение финансового вопроса.
Директор рассказал о том, что в его школе более 40 учеников из Украины и он также заинтересован в том, чтобы им помочь.
"В наших планах — принять украинских педагогов на работу. Они будут наблюдать за материалом, который даётся школьникам на уроках, а потом объяснять его своим ученикам на украинском языке", — рассказывает Илмар Зучик.
Как именно будет организован этот процесс в школе, директор с педагогами пока тоже думают. Возможно, дети будут заниматься по вечерам, после уроков.
Учить латышский нужно, но…
Ещё раз обращаем внимание: речь не идёт о том, что украинские дети не хотят учить латышский язык. Те, кому в ближайшее время возвращаться некуда и кто планирует остаться в Латвии, понимают, что учить язык надо. Но детям, которые ещё чуть более полугода назад жили в мирной Украине и учились на родном языке, нужна помощь в освоении школьной программы на латышском.
К сожалению, не все процессы решаются так быстро, как хочется. Радует, что есть неравнодушные и желающие помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Если у вас есть знакомые из Украины с детьми школьного возраста, расскажите им о такой возможности. Связаться с Ольгой Артёмовой можно по телефону +371 28984056.
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