Мамы из Украины хотят помочь своим детям-школьникам справиться с учёбой в Латвии

"С этого учебного года дети учатся на латышском языке. Детям очень сложно. Пока они не понимают сути происходящего на уроках", — говорит директор.

Илмар Зучик Фото: daugavpils.lv

Илмар Зучик обратился в Управление образования (УО) Даугавпилса, описав пожелание мам из Украины. Школа готова предоставить свои классы детям и педагогам для обучения, УО, по словам Зучика, инициативу поддерживает. Но договор на аренду помещений в школе можно заключить только с юридическим лицом, которое имеет разрешение Министерства образования и науки Украины на ведение образовательного процесса. Пока всё это находится в нерешённой стадии.

Расходы по аренде помещений, выплату зарплат украинским учителям должно будет взять на себя ответственное юридическое лицо, с которым будет подписан договор. Или нужно искать другое решение финансового вопроса.

Директор рассказал о том, что в его школе более 40 учеников из Украины и он также заинтересован в том, чтобы им помочь.

"В наших планах — принять украинских педагогов на работу. Они будут наблюдать за материалом, который даётся школьникам на уроках, а потом объяснять его своим ученикам на украинском языке", — рассказывает Илмар Зучик.

Как именно будет организован этот процесс в школе, директор с педагогами пока тоже думают. Возможно, дети будут заниматься по вечерам, после уроков.

Учить латышский нужно, но…

Ещё раз обращаем внимание: речь не идёт о том, что украинские дети не хотят учить латышский язык. Те, кому в ближайшее время возвращаться некуда и кто планирует остаться в Латвии, понимают, что учить язык надо. Но детям, которые ещё чуть более полугода назад жили в мирной Украине и учились на родном языке, нужна помощь в освоении школьной программы на латышском.

К сожалению, не все процессы решаются так быстро, как хочется. Радует, что есть неравнодушные и желающие помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Если у вас есть знакомые из Украины с детьми школьного возраста, расскажите им о такой возможности. Связаться с Ольгой Артёмовой можно по телефону +371 28984056.