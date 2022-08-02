В начале марта рижская кофейня Kurts Coffee написала на своей странице в Facebook о том, что к ним пришла новая сотрудница - украинка, сбежавшая с сыном от войны: "Отнеситесь с пониманием к языковому барьеру, Марина - профессиональный бариста и очень хорошо умеет готовить кофейные напитки... Она очаровательная, и давайте облегчим ей это и без того нелегкое время!".
Украинцам придется выучить латышский. Латвия не намерена давать "поблажки" больше года
Пост набрал 3,3 тысячи реакций, 2,4 тысячи просмотров и полторы сотни комментариев, в числе которых были и возмущения, что работу дали человеку без знания языка. Среди них:
- "Хм, а что, закон о госязыке у нас уже поменялся? Или в нем появились исключения для беженцев?";
- "Ужас, где языковая полиция?";
- "Двойные стандарты. А у моей знакомой в то же время языковая проверка жесткая. Это нормально?".
Украинцы в Латвии действительно на первых порах получили возможность устраиваться на работу без знания государственного языка. Но такая ситуация продлится недолго: правительство не намерено сворачивать с курса на укрепление латышского, и даже беженцам придется через год выучить язык для того, чтобы здесь работать и учиться.
Латышский является одним из 200 языков мира с количеством говорящих более миллиона. Этим обуславливается шанс языка выжить в будущем. Латвия много лет пытается сделать так, чтобы этот шанс на выживание языка реализовался.
На каком языке Латвия встретила украинцев?
После начала войны России в Украине в Латвию приехало около 30 тысяч беженцев, включая тысячи детей. И дети, и их родители получили возможность начать работать и учиться, не зная латышского языка.
По данным Государственной информационной системы образования, по состоянию на 26 мая 2022 года в латвийских учебных заведениях обучалось 4177 детей из Украины. Из них 927 в садиках и подготовительных классах школ учились на латышском языке, а 398 детей - по программам для меньшинств. В школах ситуация сложилась следующая: 1943 ребенка учились на латышском, а 1348 - на русском или других языках нацменьшинств.
С сентября ситуация изменится. Дети украинских беженцев будут получать образование на общих основаниях - то есть на государственном языке, даже если раньше обучались по программам для нацменьшинств.
При том, что русскоязычные латвийцы продолжат учиться на русском еще год или больше в зависимости от возраста [с 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования в Латвии полностью переводят на латышский язык для 1-х, 4-х и 7-х классов, с 1 сентября 2024 года - для 2-х, 5-х и 8-х классов, а с 2025 года - для 3-х, 6-х и 9-х классов. - Прим. ред].
Взрослые украинцы по новому закону "О поддержке гражданских жителей Украины" получили право первый год в большинстве отраслей работать без знания государственного языка, если это не препятствует выполнению ими своих рабочих обязанностей.
Если украинцы захотят остаться в Латвии после истечения льготного срока, они будут вынуждены учить язык и сдавать экзамен, как другие категории жителей.
Но даже сейчас базовые знания требуются во многих сферах деятельности. Например, Автотранспортная дирекция отмечает, что водитель такси "должен быть способен объяснить пассажиру, почему он не знает государственный язык". Хотя в то же время в дирекции говорят, что украинцы смогут работать в такси в Латвии, пока идет война в Украине, так как закон не вводит для них другого ограничительного срока.
Курс на укрепление латышского непоколебим
Тем не менее временные изменения требований к искателям работы не меняют государственной политики по укреплению латышского языка в целом.
Агентство латышского языка (LVA) на главной странице своего сайта сообщает об этом так: "В основном будущее языка - в руках его носителей. Именно поэтому Латвия особое внимание уделяет сохранению и развитию двух уникальных языков, возникших на территории страны - латышскому и ливскому". И если ливский язык уже считается вымершим, то число носителей латышского языка сейчас достигает примерно 1,5 млн человек. Из них 1,38 млн проживает в Латвии, остальные рассеяны по миру. Несколько десятков тысяч человек говорят на латышском в соседней Литве.
"Латышский знает не менее 95% населения Латвии", - утверждает Ина Друвиете, соавтор недавнего исследования о состоянии латышского языка.
Вместе с коллегой Гунтой Клявой она стала автором исследования "Языковая ситуация в Латвии: 2016-2020" (Valodas situācija Latvijā: 2016-2020), цель которого - оценить прогресс в выполнении государственной языковой политики. Клява говорит, что пропорция представителей меньшинств, владеющих латышским языком, еще в 1989 году составляла лишь около 23%, а если смотреть на данные 2014-2019 годов, то "около 90% представителей нацменьшинств владеют латышским языком - лучше или хуже, но владеют".
Фильм "Языковая ситуация в Латвии: 2016-2020" (Valodas situācija Latvijā: 2016-2020) на латышском языке:
Как украинцам помогают выучить латышский
Латышский занимает главное место в языковой иерархии общества, и в сферах, регулируемых государством, является приоритетным. Поэтому латвийское правительство разработало планы, которые помогут украинцам выучить латышский - в частности, языковые курсы и детские лагеря.
В конце мая правительство поддержало предложенное Министерством образования и науки решение об организации летних лагерей для детей и молодежи "с целью оказания психоэмоциональной поддержки, содействия изучению латышского языка и интеграции детей-беженцев из Украины".
В лагеря украинских и латвийских школьников набирают в пропорции 50% на 50%. Программы этих лагерей предлагают как уроки латышского языка, так и другие мероприятия и развлечения (подробнее - здесь и тут). На участие 4326 детей в таких лагерях правительство выделило 613 180 евро.
Чтобы украинцам было легче учить латышский, LVA создало специальный раздел на своем сайте, где собирает все материалы, доступные на эту тему в Интернете. "Раздел был создан сотрудниками агентства на добровольной основе", - рассказала RUS TVNET замдиректора LVA Даце Далбиня.
Рижский муниципалитет с 11 июля начал сбор заявок на бесплатные курсы латышского языка, в приоритете - беженцы. Всего на курсах доступно 500 мест в 33 группах, открытых на базе 4 разных проектов. Даты начала курсов разные, самые ранние группы стартовали 25 июля и окончат учебу в начале ноября. На эти проекты потратят 77 820 евро, в том числе 73 977 евро из бюджета столицы.
Кроме того, новые курсы организует и Фонд интеграции общества (SIF) при помощи специально отобранных 33 языковых школ и других обучающих организаций в разных регионах Латвии. На эти языковые курсы выделено 3 млн евро. Задача этих курсов - обучение латышскому языку в объеме не менее 120 часов на уровне А1. Даты начала занятий пока не названы, но идет прием заявок.
Необоснованно считать, что латышскому языку активно обучают только украинских беженцев. Рижская дума последовательно финансирует курсы государственного языка и для местного населения. С 2018 по 2022 год на эти цели было потрачено 580 758,71 евро, за последние четыре года курсы посетили почти 5000 рижан. В свою очередь, SIF с 2002 по 2022 год на изучение латышского языка выделил "чуть более 2 млн евро", правда в последние пять лет поддержка предназначалась лишь для ремигрантов и членов их семей.
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