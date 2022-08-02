Украинцам придется выучить латышский. Латвия не намерена давать "поблажки" больше года

В конце мая правительство поддержало предложенное Министерством образования и науки решение об организации летних лагерей для детей и молодежи "с целью оказания психоэмоциональной поддержки, содействия изучению латышского языка и интеграции детей-беженцев из Украины".

В лагеря украинских и латвийских школьников набирают в пропорции 50% на 50%. Программы этих лагерей предлагают как уроки латышского языка, так и другие мероприятия и развлечения (подробнее - здесь и тут). На участие 4326 детей в таких лагерях правительство выделило 613 180 евро.

Чтобы украинцам было легче учить латышский, LVA создало специальный раздел на своем сайте, где собирает все материалы, доступные на эту тему в Интернете. "Раздел был создан сотрудниками агентства на добровольной основе", - рассказала RUS TVNET замдиректора LVA Даце Далбиня.

Рижский муниципалитет с 11 июля начал сбор заявок на бесплатные курсы латышского языка, в приоритете - беженцы. Всего на курсах доступно 500 мест в 33 группах, открытых на базе 4 разных проектов. Даты начала курсов разные, самые ранние группы стартовали 25 июля и окончат учебу в начале ноября. На эти проекты потратят 77 820 евро, в том числе 73 977 евро из бюджета столицы.

Кроме того, новые курсы организует и Фонд интеграции общества (SIF) при помощи специально отобранных 33 языковых школ и других обучающих организаций в разных регионах Латвии. На эти языковые курсы выделено 3 млн евро. Задача этих курсов - обучение латышскому языку в объеме не менее 120 часов на уровне А1. Даты начала занятий пока не названы, но идет прием заявок.

Необоснованно считать, что латышскому языку активно обучают только украинских беженцев. Рижская дума последовательно финансирует курсы государственного языка и для местного населения. С 2018 по 2022 год на эти цели было потрачено 580 758,71 евро, за последние четыре года курсы посетили почти 5000 рижан. В свою очередь, SIF с 2002 по 2022 год на изучение латышского языка выделил "чуть более 2 млн евро", правда в последние пять лет поддержка предназначалась лишь для ремигрантов и членов их семей.