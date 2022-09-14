Концерт группы "Би-2" в Риге вновь не состоится

Сначала причиной этих многочисленных переносов концерта "Би-2" была пандемия и ограничения. У зрителей появилась надежда, что в 2022 году музыканты таки доберутся до Латвии. Но 24 февраля РФ начала военные действия на территории Украины и все вновь изменилось.

13 сентября на странице мероприятия в соцсетях появилось сообщение от организаторов, о том, что группа "Би-2" не сможет выступить в Риге в связи с принятием закона о запрете на въезд в Латвию.

"Уважаемые зрители!

К сожалению, в связи с принятием закона о запрете на въезд в Латвию с 19 сентября 2022 года всем гражданам России по шенгенским визам, выданным любыми странами Шенгенской зоны, группа Би-2 не сможет выступить в Риге в запланированную дату 23 сентября 2022 года.

Организатор и группа Би-2 берут время до 1 декабря 2022 года для проведения консультаций и принятия решения по дальнейшей судьбе концерта.

Мы надеемся найти оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации, в первую очередь, учитывающий интересы обладателей билетов на концерт.

Следите за информацией на сайте biļešuserviss.lv. Также мы будем присылать все обновления по концерту Би-2 в Риге в виде почтовой рассылки", - написали организаторы концерта IZO events.



14 сентября мероприятие на странице Facebook было отменено. На сайте Biļešu Serviss отмечен статус "приостановлено". Доступны контакты организаторов: info@izo.events, ‪телефон - 67875005.

Галерея: концерт "Би-2" в Риге