23 сентября в "Арена Рига" должен был пройти концерт группы "Би-2" с симфоническим оркестром. Мероприятие можно назвать многострадальным, потому что было перенесено целых три(!) раза - изначально 20 марта 2020 года, потом - 10 сентября 2020 года, после 2 октября 2021 года и вот 23 сентября 2023 года. Казалось бы, ну наконец-то!
Концерт группы "Би-2" в Риге вновь не состоится
Сначала причиной этих многочисленных переносов концерта "Би-2" была пандемия и ограничения. У зрителей появилась надежда, что в 2022 году музыканты таки доберутся до Латвии. Но 24 февраля РФ начала военные действия на территории Украины и все вновь изменилось.
13 сентября на странице мероприятия в соцсетях появилось сообщение от организаторов, о том, что группа "Би-2" не сможет выступить в Риге в связи с принятием закона о запрете на въезд в Латвию.
"Уважаемые зрители!
К сожалению, в связи с принятием закона о запрете на въезд в Латвию с 19 сентября 2022 года всем гражданам России по шенгенским визам, выданным любыми странами Шенгенской зоны, группа Би-2 не сможет выступить в Риге в запланированную дату 23 сентября 2022 года.
Организатор и группа Би-2 берут время до 1 декабря 2022 года для проведения консультаций и принятия решения по дальнейшей судьбе концерта.
Мы надеемся найти оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации, в первую очередь, учитывающий интересы обладателей билетов на концерт.
Следите за информацией на сайте biļešuserviss.lv. Также мы будем присылать все обновления по концерту Би-2 в Риге в виде почтовой рассылки", - написали организаторы концерта IZO events.
14 сентября мероприятие на странице Facebook было отменено. На сайте Biļešu Serviss отмечен статус "приостановлено". Доступны контакты организаторов: info@izo.events, телефон - 67875005.
Галерея: концерт "Би-2" в Риге
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