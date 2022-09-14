Видео ⟩ Зачем латвийскому театру ненастоящая лошадь за 7 тысяч евро?

Лошадь-марионетка, которая появится на сцене театра "Дайлес" в постановке Виестура Кайриша, создана в Южной Африке. Ее изготовил мастер Роджер Хили, которые известен в шоу-бизнесе своими куклами и марионетками из образов африканской фауны вот уже 30 лет.

Не было бы проще и дешевле раздобыть настоящую лошадь?

Источник, который пожелал остаться анонимным сказал журналистам:

"Этот конь может летать и делать другие необычные вещи, который живой не может".

В спектакле лошадь отражает хрупкий мир короля Филиппа V, которого играет Гирт Кестерс. Актер признался, что с марионеткой ему на сцене гораздо безопаснее, чем с живой лошадью. Оказалось, что после встречи с этим животным у артиста детская травма.

Подробнее читатйе в номере Privātā Dzīve" от 13 сентября.